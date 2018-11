Podemos cree que Gobierno Vasco apuesta por la prórroga presupuestaria y pregunta si tiene alergia a reunirse con ellos

Publicado 05/11/2018 12:52:47 CET

Pide al Ejecutivo que aclare si "cuenta también como gasto social las retribuciones a sus altos cargos", a los que ha subido el sueldo

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, cree que el Gobierno Vasco tiene "en su horizonte" la prórroga presupuestaria y le ha preguntado si le causa "alguna alergia reunirse" con Elkarrekin Podemos, que "fue el primer grupo" que presentó una propuesta con 15 medidas para llegar a un acuerdo en los Presupuestos de Euskadi para 2019.

Tras considerar que EH Bildu está interesado "en regalar" su apoyo a las cuentas públicas de Euskadi, ha pedido al Ejecutivo que aclare si "cuenta también como gasto social las retribuciones a sus altos cargos", a los que ha subido el sueldo.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Larrea ha recordado que su grupo hizo llegar al consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, hace aproximadamente un mes una plataforma de negociación con 15 medidas "de amplio espectro".

"Estamos dispuestos a hablar de las 15 medidas, de todas y cada una de ellas, a sentarnos y a dialogar. No tenemos ninguna alergia, no tenemos ningún miedo, parece que es una obsesión permanente de algunos dirigentes del PNV señalar que, cuando ellos son incapaces de dialogar, es porque los demás tenemos miedo o vértigo", ha añadido.

Según ha apuntado, a Elkarrekin Podemos no le da "miedo" y, desde el principio, ha puesto sobre la mesa sus condiciones para que haya "un giro en las políticas sociales" que el grupo de izquierdas demanda "para poder apoyar ese Presupuesto". "Seguimos dispuestos a hablar como hace prácticamente un mes", ha apuntado.

REUNIÓN LA PRÓXIMA SEMANA

Andeka Larrea ha recordado que hay una reunión pendiente con el Ejecutivo y espera que se celebre la próxima semana, tras las comparecencias este semana de los consejeros en comisión para desgranar el proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo autonómico.

En todo caso, ha aclarado que no pretenden rebajar sus propuestas para llegar a un acuerdo, y ha recordado que ya han hablado de "las rebajas y las gangas" que está haciendo EH Bildu para lograr un pacto. "Nosotros no vamos a una negociación con ese planteamiento", ha añadido.

En esta línea, ha precisado que su intención es "sacar adelante la mayor parte" de sus planteamientos porque "el punto de partida no puede ser la rebaja, sino la voluntad de diálogo sincero por ambas partes".

"Si el Gobierno Vasco sigue estando dispuesto de esas 15 propuestas que le hemos hecho llegar y está dispuesto a ceder en algo y a aceptar que en políticas sociales tiene bastante que cambiar, nosotros estamos dispuestos a empezar a hablar, desde la honestidad, la sinceridad y el diálogo", ha apuntado.

"EL REGALO" DE EH BILDU

A su juicio, EH Bildu "parece que está muy interesado en regalar ese apoyo a las cuentas del Gobierno Vasco, mientras que, desde el PNV y desde el Gobierno, llegan voces como las del señor Erkoreka (portavoz del Ejecutivo) o esta misma mañana la del señor Iturrate (coodinador general del grupo jeltzale en el Parlamento), que dicen que no sería un drama que hubiera una prórroga presupuestaria".

Asimismo, ha recordado que la semana pasada Confebask aseguró también que no supondría "mayor problema". "Cada uno sabrá exactamente a qué juega o cuáles son sus apuestas políticas, pero a nosotros nos da la impresión de que el Gobierno Vasco es naturalizar esa idea de prórroga como algo normal", ha subrayado.

No obstante, ha advertido de que recurrir a prorrogar los Presupuestos supondrá, "en realidad, un fracaso", porque un Gobierno que no aprueba sus cuentas, "es que es incapaz de dialogar con ninguna de las fuerzas de la oposición y que no tiene interés de aprobar unas cuentas que se nos han presentado como las más sociales y las mejores para Euskadi de los próximos años".

PRESUPUESTOS SOCIALES

Larrea ha declarado que "el lema del Gobierno Vasco de 'los presupuestos más sociales de la historia' no ha aguantado en pie

ni 15 días". En este sentido, cree que su portavoz, Josu Erkoreka, tendrá la oportunidad de comprobar, de nuevo, esta semana la concreción de las propuestas de Elkarrekin Podemos, que "se centran en el cómo de las políticas sociales, frente al cuánto de la propaganda".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el plan de la Margen Izquierda o el Plan de Vivienda para subrayar el hecho de que "los anuncios propagandísticos no son lo que espera la ciudadanía, sino que se trata de cómo invertir, gestionar, distribuir cada uno de los euros que salen del bolsillo" de todos los contribuyentes.

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi se ha preguntado "si han contado también como gasto social las retribuciones a altos cargos, a quienes el Gobierno Vasco ha subido el sueldo, o a las indemnizaciones o multas que ha tenido y tendrá que hacer frente la radiotelevisión pública vasca por su conocida incompetente gestión". "También nos gustaría saber si saber si cuentan como gasto social los 160.000 euros anuales que cobran sus dos máximos responsables", ha añadido.

Además, ha manifestado que, mientras Erkoreka pide a los demás "un esfuerzo, deja caer que la prórroga presupuestaria está de forma cada vez más evidente en su horizonte", lo que demuestra, en su opinión, "la debilidad" del Ejecutivo. "Ya cuentan con el permiso de Confebask, así que ahora sus esfuerzos se centran en mantener el modelo económico que acordaron de buen gusto con el PP", ha remarcado.

Por ello, considera que el Gobierno Vasco critica la propuesta de su grupo parlamentario, pero "parece que no tiene muchas ganas de sacar adelante su maravilloso proyecto de presupuestos".

"No deben ser tan fantásticos estos Presupuestos, cuando parece que el Gobierno Vasco prefiere la prórroga antes que cambiar sus políticas sociales y sentarse a hablar con nosotros, que hace ya casi un mes que les hicimos llegar nuestras propuestas. Es obvio que serán ellos quienes tengan que explicar su incapacidad de acordar", ha concluido.