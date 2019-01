Podemos Euskadi se "avergüenza y sorprende" de que el Gobierno Vasco "no vaya a hacer nada para salvar" La Naval

Publicado 07/01/2019 12:46:00 CET

BILBAO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, se ha mostrado "sorprendido y bastante avergonzado" de que el Gobierno Vasco "no haya hecho nada ni vaya a hacer nada para salvar" a la Naval de Sestao.

En rueda de prensa en Bilbao, Larrea se ha referido a la situación del astillero vizcaíno, para recordar que "esta semana se decide su futuro", y reiterar la solidaridad de Podemos Euskadi con la plantilla directa de La Naval, así como con los trabajadores de las empresas auxiliares.

"Nos sigue sorprendiendo y avergonzando bastante que el Gobierno Vasco no haya hecho nada, y, aunque quedan unos días, no vaya a hacer nada para salvar La Naval, una industria que, no solo ha sido pionera, sino que significa mucho para la Margen Izquierda", ha insistido.

Tras señalar la necesidad de "salvar" los puestos de trabajo de La Naval y de las empresas auxiliares, Andeka Larrea ha afirmado que "se ha demostrado que se podía hacer, mientras que el Gobierno Vasco solo decía lo contrario".

Por ello, ha reiterado el llamamiento, tanto al Gobierno Vasco, como al Ejecutivo central y a la Diputación Foral de Bizkaia, para que "atiendan las demandas de los trabajadores, y el plan que han propuesto para mantener el empleo y el astillero, y no cierren La Naval". "Que no sean responsables de este cierre", ha demandado.

PARO

Larrea también ha hecho referencia a los datos del paro conocidos la pasada semana para criticar que en Euskadi "hemos escuchado palabras grandilocuentes y eufóricas, frente a las cuales una gran parte de la clase trabajadora de este país no puede más que flipar".

"Flipan las personas jóvenes que tienen trabajos precarios, los mayores de 55 y quienes cobran salarios de 800 euros y tienen que pagar alquileres de 1.000 euros", ha afirmado, para criticar que "la estrategia del marketing de las grandes cifras consiste en vender humo".

Según ha señalado, "la gente sabe de facturas, de su sueldo, de tener que ahorrar a la fuerza y de no llegar a fin de mes, y muchas personas trabajadoras, por desgracia, viven en el umbral de la pobreza" porque "hoy en día tener un trabajo no garantiza que a uno le llegue para pagar los medios necesarios para vivir, y no hablemos ya de hacer planes y tener proyectos de futuro".

A su entender, resulta "verdaderamente vergonzoso que, ante estas realidades que existen en Euskadi, se nos intente engañar de esta manera presentándonos las cifras del paro como si fuesen un gran éxito y como si la situación hubiese mejorado notablemente". En ese sentido, ha recordado que en Euskadi hay "un 91% de temporalidad", el 40% de las personas que firman un contrato indefinido "no superan los tres años en ese empleo" y el paro en la industria "ha subido un 4%".