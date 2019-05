Podemos Euskadi dice que el Gobierno tendrá el mandato de "adaptar la realidad del Estado a la plurinacionalidad"

Publicado 29/04/2019 12:55:30 CET

Cree que son "determinantes" y que no se entendería un pacto PSOE-Cs cuando Mendia y Elorza han "prometido y reprometido que no iba a suceder"

BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha afirmado que, tras estas elecciones generales, el futuro Gobierno central tendrá el mandato de "adaptar la realidad del Estado a la plurinacionalidad". Además, cree que la formación morada será "determinante" en ese Ejecutivo, y que no se entendería un pacto PSOE-Cs cuando los dirigentes del PSE-EE Idoia Mendia y Odón Elorza han "prometido y reprometido que no iba a suceder", y los militantes socialistas en Ferraz gritaban a Pedro Sánchez "con Rivera no".

También ha destacado que las izquierdas han vencido en estos comicios en Euskadi, y ha abogado por alcanzar acuerdos entre estas fuerzas en ayuntamientos y diputaciones, si los resultados se repiten en las elecciones municipales y forales del 26 de mayo.

Martínez ha realizado un análisis de los resultados que obtuvo este domingo en las elecciones generales en la Comunidad Autónoma Vasca, en las que logró cuatro diputados (dos menos que en los comicios de 2016), al sumar 223.245 votos y el 17,57% de los sufragios, de forma que se sitúa en tercera posición, aunque pierde la hegemonía como primera fuerza.

Su porcentaje es similar en los tres territorios históricos, lo que demuestra, a su entender, "que hay un suelo electoral fuerte que se mantiene de manera bastante homogénea". También ha recordado que es una de la comunidades autónomas con los mejores resultados para su formación.

Tras asegurar que les habría gustado haber obtenido más escaños, ha destacado que, en el ámbito estatal, "la buena noticia" es que las derechas, PP y Ciudadanos, y la ultraderecha de Vox, "no suman de ninguna de las maneras y ahora la pelota está en el tejado del PSOE", para ver la orientación de las negociaciones que emprende para formar Gobierno.

En todo caso, cree que siguen siendo "determinantes" a la hora de conformar un Ejecutivo progresista, "una opción palpable, real", y en eso trabajarán "sin demora". En este sentido, ha advertido de que todavía Pedro Sánchez "puede tener la tentación de pactar con Ciudadanos".

No obstante, considera que "difícilmente podrían explicarlo" la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, como el cabeza de lista socialista al Congreso por Gipuzkoa, Odón Elorza, "después de prometer y reprometer que esto no iba a suceder". Además, cree que tampoco lo entendería la militancia del PSOE que ayer gritaba en Ferraz a Pedro Sánchez "con Rivera no".

Lander Martínez ha manifestado que, "más allá del ruido permanente que ha habido, sobre todo por parte de partidos de derechas, ha habido un eje claro, que ha sido la amenaza de la recentralización, los ataques al autogobierno y que ha sido la negación de la plurinacionalidad del Estado". "Y esto ha tenido un reflejo claro en los partidos que hacen de la cuestión territorial su prioridad tanto en Euskadi como en Cataluña", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado "el hundimiento del PP que pregonaba el 155, los límites claros de Ciudadanos y los discretos resultados de Vox", muy por debajo de algunos pronósticos, lo que demuestra que la ciudadanía "apoya mayoritariamente el diálogo como vía de solución a la cuestión territorial".

"Por lo tanto, el Gobierno que salga de un Congreso muy fragmentado deberá asumir este mandato y abrir un proceso sincero de trabajo político para adaptar la realidad del Estado a la plurinacionalidad que Elkarrekin Podemos ha defendido siempre y que ayer quedó claramente plasmada en los resultados electorales", ha añadido.

Martínez ha dicho que es "imprescindible" abordar otra serie de cuestiones "de vital importancia para avanzar como sociedad", y en la que "está en juego la prosperidad y el modelo de sociedad de las próximas décadas, la igualdad, la erradicación de las violencias machistas, el cambio climático, la eliminación de la precariedad y la derogación de las reformas laborales, entre otras.

EL VOTO DE IZQUIERDA

El líder de Elkarrekin Podemos ha destacado que este domingo "la gran mayoría" de vascos votó izquierdas, como ya hizo en las autonómicas de 2016, lo que "abre un escenario más que interesante de entendimiento entre las fuerzas de izquierdas de cara a los próximos comicios si este resultado se viera reflejado en capitales, municipios y Juntas Generales".

"Creo que confirman el análisis que lleva haciendo hace mucho tiempo en Elkarrekin Podemos de que en Euskadi existía la posibilidad de formar gobiernos entre las fuerzas progresistas, que ya estaba reflejada en el Parlamento vasco esa mayoría", ha manifestado.

En esta línea, ha dicho que "ayer se vio cómo de los 18 escaños (de Euskadi), 12 van a fuerzas progresistas, y si este resultado se reeditara en unas elecciones municipales y forales, se abren escenarios en el que estas fuerzas progresistas deberíamos ser capaces de alcanzar acuerdos para formar gobiernos de cambio, de izquierdas, en ayuntamientos y diputaciones".

"Si el PNV gobierna en ese momento (en esas instituciones), y la mayoría de izquierdas supone un cambio, no es cuestión de desplazar a alguien o no, sino que es cuestión de formar gobiernos de corte progresista con un programa de avance social", ha subrayado. Por último, se ha mostrado partidario de reeditar el Gobierno de Errenteria, integrado por EH Bildu y Errenteria Irabaziz, impulsada ésta última por Podemos.