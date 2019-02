E-Podemos pide al Gobierno que se "retracte", pero no descarta abstenerse ante la ley de salarios y prestaciones

Publicado 01/02/2019 12:24:32 CET

La coalición no decidirá su voto hasta conocer el informe jurídico del Parlamento sobre el texto

VITORIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, ha reiterado que si el Gobierno autonómico no se "retracta" y mantiene su intención de votar en bloque la ley para la subida de salarios públicos, prestaciones sociales y sueldos del personal de la enseñanza concertada, su grupo no la apoyará, aunque no ha descartado una posible abstención, que permitiría la aprobación del texto.

Martínez ha explicado este viernes, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, que Elkarrekin Podemos decidirá cuál es el sentido de su voto una vez que se conozca el resultado del informe encargado a los servicios jurídicos de la Cámara sobre el procedimiento empleado por el Ejecutivo para tramitar el proyecto.

En el informe, solicitado por EH Bildu, se determinará si la vía de lectura única a través de la que el Gobierno pretende impulsar el proyecto puede emplearse para la tramitación de una ley de este tipo. El procedimiento de lectura única impide presentar enmiendas a una ley y obliga a que esta sea votada en bloque, sin posibilidad de que los grupos apoyen algunas de las medidas recogidas en la misma y rechacen otras.

El portavoz de Elkarrekin Podemos ha advertido de que si, finalmente, se mantiene esta fórmula y el proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes se vota en bloque, su grupo no lo apoyará. "Está claro que con este planteamiento hay muchas dificultades", ha manifestado.

En todo caso, ha afirmado que no está "descartada" una posible abstención de Elkarrekin Podemos en una eventual votación en bloque del proyecto de ley. La abstención de E-Podemos, o la de cualquier otro grupo de la oposición, permitiría la aprobación del texto con los apoyos del PNV y el PSE-EE, formaciones en las que se sustenta el Gobierno Vasco.

"CONSENSO"

Martínez ha insistido en que lo "lógico" sería que el Gobierno se "retracte" y que las medidas recogidas en el proyecto se puedan votar por separado, dado que algunas de ellas podrían aprobarse con facilidad, al existir un "consenso" en torno a ellas. Como ejemplo, ha citado el caso de la subida del 2,25% en los salarios de los empleados públicos.

Por el contrario, ha destacado que existen otros apartados de la ley, como la subida del 3,5% en la Renta de Garantía de Ingresos, con la que E-Podemos no esta de acuerdo. Martínez ha denunciado que este incremento no compensa el recorte del 7% que se aplica desde hace años en la cuantía de la RGI, ni el hecho de que el cálculo de esta prestación se haya desligado del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que supone que quienes la perciben estén recibiendo "un 28% menos de lo que les corresponde por ley".

El representante de Elkarrekin Podemos también ha criticado otros apartados del proyecto, como el incremento del 2,25% en la partida de personal destinada a los centros de enseñanza concertados. Martínez considera que la inversión en educación debe centrarse en la red pública, y no en los centros pertenecientes a "una patronal que maximiza sus beneficios a costa de precarizar" las condiciones laborales de los trabajadores.

También ha censurado que se pretenda aplicar una subida de tasas del 1,5%, que afectaría a todos los ciudadanos por igual, en lugar de incrementar la presión fiscal para "los que más tienen".

"ARTIMAÑA"

"El Gobierno es incapaz de llegar a acuerdos y quiere que sea la oposición la que le resuelva sus problemas", ha denunciado. Martínez ha lamentado que el Ejecutivo recurra a una "artimaña" legal para "obligar a la oposición a aprobar algunas medidas que, de otra forma, no saldría adelante".

A su juicio, el Gobierno pretende emplear algunas medidas como la subida salarial para los empleados públicos para "blanquear" otras propuestas sobre las que no existe "consenso" parlamentario.

Por ese motivo, frente a la actitud "electoralista" del gabinete de Iñigo Urkullu, ha reivindicado la "alternativa" que ha planteado su grupo con sendas proposiciones de ley para aprobar, por separado, una subida salarial del 2,25% para los funcionarios, y un incremento de la RGI que incluya revertir el recorte del 7% en esta prestación y que restablezca su vinculación con el SMI.