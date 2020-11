Podemos pide a PNV cambios "sustanciales como los de Madrid" para su apoyo a los presupuestos vascos

Insta a la formación jeltzale a que "haga una apuesta honesta" para pensar "las medidas mejores que necesita la sociedad vasca"

SAN SEBASTIÁN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, ha pedido al PNV que haga "una apuesta honesta para sentarse y pensar cuáles son las medidas mejores que necesita la sociedad vasca" y ha resaltado que si la formación jeltzale quiere buscar el apoyo de la formación morada "deberá de pensar no solo en unos presupuestos mucho mas sociales, sino también en apuntar cambios sustanciales que ya se están avanzando en el Estado español".

Garrido, en rueda de prensa, ha realizado una valoración positiva de los Presupuestos Generales del Estado sobre "los pasos que se están dando por las diferentes fuerzas políticas de izquierdas en la dirección de acercar posiciones".

A su juicio, esa es una actitud que "va a fortalecer el Gobierno de coalición del Estado" y va a posibilitar, por un lado, "sacar adelante unos presupuestos progresistas que van a acabar con un modelo ya fracasado de austeridad y de recortes".

Se trata de unos presupuestos que, según ha recordado, Podemos "viene peleando desde hace mucho tiempo" porque, tal y como ha remarcado, desde la formación morada quieren que sean "los mas sociales y que beneficien de manera importante a la sociedad vasca".

Garrido ha afirmado que "esta mayoría progresista que posibilitó el Gobierno de coalición es una mayoría que hay que cuidar" porque "no solo va a ofrecer la posibilidad de realizar cambios sociales y de aprobar medidas sociales importantes", sino que "establece una hoja de ruta que puede hacer cambios importantes respecto a nuestro modelo de Estado, de carácter más estructural, que tienen que ver con un cambio de modelo económico y productivo hacia otro mas sostenible y justo".

"Esta mayoría podrá posibilitar, en un futuro bastante cercano, dar pasos hacia la solución de los conflictos territoriales. Por tanto, es importante sacar adelante estos presupuestos progresistas, pero también consolidar esa mayoría de investidura para afrontar retos importantes como estos", ha insistido.

La dirigente de Podemos Ahal Dugu ha puesto también en valor "la

normalización de las relaciones entre las fuerzas políticas de esa mayoría". "La valoración positiva que incluso algunos líderes socialistas han hecho respecto a la participación institucional de EH Bildu no solo supone que esté mas cerca esa aprobación de los presupuestos, sino también establecer una hoja de ruta más de largo recorrido, con cambios sustanciales, que van a tener repercusión en Euskadi", ha considerado.

A su entender, la participación de Podemos en el Gobierno de coalición "era importante porque eso iba a posibilitar dar un giro de timón a la política española". De este modo, Garrido se ha mostrado convencida de que "más tarde o más pronto ese giro va a tener sus efectos en Euskadi".

"Parece que algo nuevo se mueve en la política española y la prueba es que algunos, tanto aquí como allí, en Madrid, se ponen bastante nerviosos. Creo que vamos por el buen camino y Podemos, tanto en el Estado como en Euskadi, va a seguir trabajando duro para consolidar esa nueva hoja de ruta que abre un futuro esperanzador", ha asegurado.

CUENTAS VASCAS

Pilar Garrido ha considerado que los presupuestos de Euskadi "deben de reflejar esos cambios que se están avanzando en el Estado, deben ser los más sociales de esta década y pensados para la gente" y ha insistido en que desde Podemos Ahal Dugu van a trabajar para "que los presupuestos vascos respondan a las necesidades que tenemos hoy en día".

En esa línea, ha recordado que la semana pasada el lehendakari, Iñigo Urkullu, les entregó un documento "lleno de generalidades" en el que, entre otras cuestiones, "eran favorables a hablar de transición ecológica y de sostenibilidad, pero mientras dicen eso en Madrid no dejan de presionar para que desaparezca el impuesto verde del diesel".

"No se puede estar en misa y repicando, no se pueden entender los intereses de las grandes corporaciones, sus privilegios, y a la vez estar en la defensa de los intereses de las mayorías sociales", ha criticado la dirigente de Podemos Ahal Dugu, quien ha incidido en que "si de verdad el gobierno vasco quiere superar esta crisis desde la colaboración tiene la oportunidad en estos próximos presupuestos, pero no dando documentos que aparentan similitudes, porque eso no va a ningún lado".

Por ello, ha instado al PNV a que "haga una apuesta honesta para sentarse y entre las dos fuerzas políticas pensar cuáles son las medidas mejores que necesita la sociedad vasca".

"Hablamos de colaboración y habrá que poner encima de la mesa cambios importantes, el PNV si quiere buscar el apoyo de Podemos Ahal Dugu deberá de pensar no solo en unos presupuestos mucho mas sociales, sino también en apuntar cambios sustanciales que ya se están avanzando en el Estado español que tienen que ver con la reorganización de los cuidados, con el modelo productivo o con abordar una reforma fiscal", ha aseverado.