Podemos pide a PSE que "deje de mirar a la derecha" y, en lugar de pactar con PNV, lo haga con las izquierdas

Rechaza que las generales hayan "reforzado" al Gobierno vasco y apuesta por Gobiernos de cambio y progresistas en Ayuntamientos y Diputaciones

El secretario general de Podemos Euskadi y portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha pedido al PSE-EE que "deje de mirar a la derecha" y, en lugar de pactar con el PNV, lo haga con las formaciones de izquierdas tras los próximos comicios municipales y forales. Además, ha rechazado que las elecciones generales hayan "reforzado" al Gobierno vasco y ha apostado por ejecutivos de "cambio y progresistas" en ayuntamientos y diputaciones.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Martínez ha señalado que, en las pasadas elecciones generales, los vascos han decidido que Elkarrekin Podemos es "una fuerza consolidada, que tiene un suelo electoral muy sólido y que, además, han decidido votar mayoritariamente en clave de izquierda".

En este sentido, cree que, si estos resultados se repitieran en las municipales y forales, "abre un papel muy interesante de diálogo entre las fuerzas que izquierda que hay en este país y le da un papel muy relevante a Elkarrekin Podemos de cara a esos diálogos que se pueden dar entre fuerzas de izquierdas".

"Es una llamada que llevamos haciendo hace meses e incluso años. No entendemos cómo habiendo en el Parlamento Vasco una mayoría de fuerzas que se denominan progresistas, el PSE-EE ha optado por acordar con el PNV e invisibilizar su presencia en los gobiernos, invisibilizar esa impronta social que se supone que le debería dar a las políticas, cuando tiene oportunidad de gobernar con fuerzas progresistas, que le darían un vuelco a las políticas sociales en Euskadi", ha apuntado.

A su juicio, "ahora tiene la oportunidad de demostrar si quiere seguir mirando hacia la derecha o si quiere mirar hacia la izquierda". "En el Estado se está recorriendo ese camino de mirar hacia la izquierda. En Euskadi hay 12 de 18 escaños progresistas si miramos las últimas elecciones. Si eso se traslada a las municipales y forales, se abre un camino muy interesante", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que algunos "tienen claro" cuál es el lugar en el que quieren estar a la hora de gobernar en diputaciones y ayuntamientos. "Es una decisión que le corresponde al PSE, pero no por ello voy a dejar de interpelarle", ha indicado.

Lander Martínez ha asegurado que su objetivo es "formar gobiernos de cambio, de izquierda en ayuntamientos y diputaciones en Euskadi", y cree que los próximos comicios confirmarán que Elkarrekin Podemos "tiene un espacio propio y amplio en la política vasca".

SIN "REFORZAMIENTO" DEL GOBIERNO VASCO

Martínez considera que los resultados de las generales no ha "reforzado" la gestión del Gobierno Vasco, por el aumento de voto de PNV y PSE-EE, y ha recordado que el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que ha hecho esta afirmación, siempre ha dicho que los comicios estatales "no son extrapolables a Euskadi". "Ahora no nos puede vender que es un reforzamiento de la política institucional que están llevando a Euskadi", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que las generales se han producido en una coyuntura "muy concreta, de impugnación a la derecha, a la recentralización, de impugnación a los ataques al autogobierno". "Y la mayoría de las fuerzas que defendemos la forma del Estado en clave plurinacional, que defendemos el diálogo como solución a los conflictos territoriales y que defendemos la convivencia como solución a la estancia de las diferentes naciones en el Estado español, se han visto reforzadas", ha manifestado.

Para el dirigentre de izquierdas, la cuestión territorial ha sido "uno de los ejes principales de estas elecciones". Creo que ésa es la clave en la que se ha votado en Euskadi y no en clave de política en el Parlamento vasco", ha indicado.

Por ello, ha explicado que "esto ha hecho que los partidos que hacen de la cuestión territorial su principal bandera, hayan crecido, tanto en Euskadi como en Cataluña". "El ataque sistemático a ese tipo de proyectos, al autogobierno, la amenaza sistemática de la recentralización, es innegable que ha reforzado la presencia de los partidos que tienen el eje territorial como eje de trabajo principal en el Congreso de los Diputados", ha subrayado.

El líder de Podemos Euskadi ha señalado que los comicios estatales han demostrado que "es indiscutible que el Estado español es plurinacional, necesita adaptarse a esa realidad y necesita cambios en materia territorial, precisamente para reconocer esa plurinacionalidad que Elkarrekin Podemos lleva defendiendo desde que nació".