Podemos respalda que la Eurocámara siga investigando el derrumbe de Zaldibar y pide depurar responsabilidades

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Ahal Dugu ha manifestado su respaldo, "como no puede ser de otra manera", a que el Parlamento Europeo haya decidido seguir investigando el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que acabó con la vida de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, porque "es necesario que se depuren todas las responsabilidades".

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la formación de izquierda han destacado que por la decisión de continuar con las indagaciones sobre la catástrofe se ha adoptado "por unanimidad" de la Eurocámara, a las puertas del segundo aniversario del derrumbe.

"No hay que olvidar que uno de los cuerpos sigue sepultado ahí, para dolor de su familia, que pidió que no se paralizaran los trabajos de búsqueda hasta encontrar el cadáver", han manifestado, para añadir que es "necesario que se conozca todo lo ocurrido, y el Gobierno vasco debe de asumir su responsabilidad política en esta catástrofe, ya que se ha dedicado desde el principio a escurrir el bulto por su nefasta gestión y volcar toda la culpabilidad en la empresa Verter Recycling".

La formación morada ha recordado que la Unión Europea "ya abrió una investigación contra el Ejecutivo vasco ante los claros indicios de que no detectó las deficiencias del vertedero, como responsable del control de la actividad del mismo, y la decisión adoptada hoy por unanimidad no hace sino poner de manifiesto que el Gobierno no actuó de forma adecuada en el vertedero, pese a que se estaban cometiendo muchas irregularidades".

En este sentido, ha destacado que "la catástrofe vivida es consecuencia de lo que venía sucediendo en el vertedero durante todos los años de falta de los controles exigibles".

Por ello, Podemos Ahal Dugu ha exigido "verdad, justicia y reparación", ya que los familiares de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze "merecen saber toda la verdad de lo que ocurrió el 6 de febrero de 2020".