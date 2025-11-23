La Policía Municipal de Bilbao vigila las distracciones al volante causadas por el móvil o GPS

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao llevará a cabo a partir de este lunes y hasta el próximo domingo una campaña especial de vigilancia y control del uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos, como los navegadores GPS, durante la conducción.

Según ha indicado el consistorio en un comunicado, la iniciativa pretende corregir aquellas conductas que entrañen riesgo para la seguridad vial. Cuando una persona habla por el móvil mientras conduce, deja de identificar el 40% de las señales e indicaciones de tráfico, su velocidad media baja un 12% y su poder de reacción disminuye ante cualquier imprevisto, ha informado.

El riesgo no solamente radica en hablar por el móvil, sino también en comprobar quién llama, leer o enviar mensajes, utilizar aplicaciones. El uso del terminal para cualquiera de las posibilidades que éste ofrece, se considera incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción.

La misma circunstancia de peligro se presenta cuando se conduce y se utilizan auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, ha expresado el consistorio, para añadir que es igualmente aplicable a las personas que conducen bicicletas o vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos.

Desde marzo de 2022, según el Ayuntamiento de Bilbao, se ha concretado una mayor detracción de puntos en el permiso de conducir, en el caso de la utilización de teléfono móvil (sujetando el dispositivo con la mano), siendo ésta de 6 puntos.

En la conducción de vehículos para los que es obligatorio el uso del casco, la nueva norma contempla el utilizar el teléfono móvil ajustado entre el casco y la cabeza de la persona que conduce, siendo la detracción en este caso de 3 puntos.