PP de Álava llevará a Europa el 'caso Sansoheta' ante la negativa de Diputación de investigar su "caótica gestión"

VITORIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Álava ha anunciado este viernes que llevará al Parlamento Europeo el 'caso Sansoheta', de abusos a menores tutelados por la Diputación de Álava, ante la negativa del Gobierno foral de PNV y PSE de investigar una gestión que, tras la sentencia judicial conocida este pasado jueves, se ha demostrado "caótica".

En rueda de prensa, el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, se ha referido a la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que ha condenado a penas que oscilan entre uno y 15 años de cárcel a nueve de las diez personas juzgadas por haber abusado sexualmente en 2016 de siete menores de edad, dos de ellos tutelados por la Diputación Foral de Álava, mientras que uno de los acusados ha sido finalmente absuelto. Según ha advertido, el fallo "cierra el proceso judicial y abre el capítulo de las responsabilidades políticas".

El portavoz popular ha recordado que, en el momento en que se hizo público que los acusados habían reconocido los delitos que se les imputaban, el PP alavés exigió la comparecencia de la exdiputada Beatriz Artolazabal, "hoy consejera del Gobierno vasco y responsable de la tutela de menores cuando se abusó de ellos".

"Pero el PNV y el PSE vetaron su comparecencia en estas Juntas Generales diciendo que no había sentencia judicial", ha censurado, para añadir que "ya hay sentencia". "Hoy podemos decir que ha quedado probado en sede judicial que la Diputación no hizo su trabajo y que en Álava se produjo un escándalo sin precedentes que afectó a niños", ha afirmado.

Además, ha señalado que "urge hacer un análisis sobre cómo fue posible que esto pasara". "No hubo respuesta efectiva, no se establecieron mecanismos de control y no se dieron explicaciones", ha criticado.

El PP de Álava ha censurado que PNV y PSE, partidos que conforman el Gobierno foral de Álava, "están empeñados en tapar el escándalo Sansoheta" y, "específicamente", la labor realizada por el departamento liderado entonces por la actual consejera de Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal.

En ese sentido, le ha preguntado a Artolazabal "por qué se tardó mas de un año en descubrir una trama que operaba desde ordenadores de la Diputación, por qué durante seis meses no se actuó y lor qué la diputada de Servicios Sociales se marchó precipitadamente de la Diputación a las pocas semanas de estallar el escándalo".

"Nos gustaría preguntarle a Beatriz Artolazabal sobre todas estas cuestiones, esa comparecencia fue vetada por PNV y PSE, pero con la sentencia debe dar explicaciones", ha apuntado.

Oyarzabal ha pedido "responsabilidad política, distinta de la judicial" y ha advertido de que "no vale ampararse en que no hay responsabilidad judicial para no dar la cara". "Y eso es lo que hacen PNV y PSE. Se lavan las manos y no asumen su responsabilidad política a pesar de que hay muchas cosas que explicar", ha argumentado.

En ese sentido, ha preguntado que, "si todo se hizo tan bien, por qué la Diputación tuvo que poner en marcha 27 medidas para prevenir abusos porque no detectaron a tiempo los problemas".

"Siete años después el PNV y el PSE siguen sin poner medidas correctoras y empeñado en tapar el escándalo Sansoheta. Todo, a pesar del evidente margen de mejora que tiene la Diputación en torno a los menores tutelados y a su cargo", ha concluido.