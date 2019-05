PP avisa a PNV de que, tras las elecciones, tendrá "la última oportunidad" para "no terminar en fiasco" la legislatura

Publicado 09/05/2019 10:26:10 CET

Alonso insiste en que los jeltzales tienen que "elegir" porque "no se puede hacer una política que guste, al mismo tiempo, a Bildu y a PP"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha advertido de que "la última oportunidad para salvar la legislatura viene después de las elecciones municipales" y, para que "no termine en un fiasco", el PNV tendrá que "elegir" porque "no se puede hacer una política que guste, al mismo tiempo, a Bildu y al PP".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha asegurado que al PP no le interesa "particularmente" que se adelanten las elecciones autonómicas vascas porque, en ese caso, la legislatura sería "un fiasco".

El líder de los populares vascos ha criticado que el mandato se está "consumiendo" y no se han abordado "las grandes reformas", de modo que "la hoja de servicios" del lehendakari, Iñigo Urkullu, es "muy pobre". "Nosotros pensábamos que esta legislatura se podría aprovechar para ocuparse de algunos asuntos centrales, en reformas que necesitamos en Educación y en la capacidad de incentivar la economía", ha asegurado.

A su entender, se está "todavía a tiempo de afrontar algunas reformas", pero el Ejecutivo vasco "anda muy timorato". El presidente del PP vasco ha censurado que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, hable de "pinza" cuando alude a que no se descarta que pueda haber un adelanto de las elecciones autonómicas, con "un argumento completamente inverosímil" propio del "programa de Iker Jiménez".

PP Y BILDU

"Este tema de que, si los del PP no le votan al PNV, son de Bildu, y que los de Bildu se han hecho del PP es absurdo. Es un planteamiento completamente ridículo", ha señalado Alfonso Alonso, que atribuye esta posición a "una frustración y una incapacidad".

En este sentido, ha advertido de que se necesita "liderazgo" porque "puede ir a las elecciones", pero "qué más da que tenga votos, si no tiene liderazgo, qué más da que tenga poder si no tiene impulso de gobierno".

De este modo, ha subrayado que "no todo lo puede explicar la pinza que dicen ellos", ya que no tiene "nada que ver" con los "malos resultados" en la evaluación de PISA, con la huelga en la Educación concertada, con el cierre de La Naval o con "las oportunidades que todos los días perdemos porque no hay acción de gobierno".

El presidente del PP vasco ha considerado que el PNV está "muy satisfecho por el nivel de poder que tienen en todas las instituciones", pero "no aprovecha el tiempo ni las oportunidades". Por ello, ha afirmado que, si el lehendakari "toma la iniciativa en junio, bienvenido sea si de verdad orientan las reformas donde tienen que ir, entonces podrán sacar cosas adelante".

Por su parte, Alonso también tiene intención de "mostrar la iniciativa" tras las elecciones del 26 de mayo en las cuestiones que considera que supondrían "salvar la legislatura de manera útil" para la sociedad vasca. "Veremos cuál es la voluntad del Gobierno, que se equivocó el año pasado al girar hacia Bildu", ha agregado.

En este sentido, ha afirmado que "la última oportunidad de salvar la legislatura viene después de las elecciones municipales, que tiene que partir de las iniciativas que planteemos y de si el PNV es capaz de elegir una línea de trabajo para que no termine en un fiasco".

Según ha explicado, el PP ofrecerá "la alternativa en la que nosotros creemos", que incluye la reforma del sistema de protección social, "profundizar" en la reforma fiscal o una reforma educativa.

Alonso ha advertido de que el PP tiene, en "reformas que están pendientes", una postura que es "exactamente la contraria" que EH Bildu, por lo que los jeltzales "tendrán que elegir si van hacia un lado o hacia otro". El PP, ha remarcado, no va a apoyar "políticas del PNV que quieran satisfacer a Bildu".

"MIEDO DE MOVERSE"

El dirigente del PP vasco ha manifestado que su partido no ha dejado de "tener entendimiento" en cuestiones sectoriales, pero el Gobierno tiene "mucho miedo de moverse en una dirección o en otra" y no quiere "tener ningún tipo de acuerdo estable con nadie". "Pero eso no puede ser. No se puede hacer una política que, al mismo tiempo, guste a los de Bildu y a los del PP", ha insistido.

Según ha advertido, "vienen los exámenes de junio", que serán "la última oportunidad de la legislatura" porque, si no se es capaz de "enfocar el asunto, la legislatura está muerta y será un fracaso".

"Entonces ellos verán si adelantan o no, a lo mejor tiene que adelantar, pero adelantar es una muestra de impotencia, de incapacidad. Y cuando tú adelantas por impotencia, por incapacidad para llegar a acuerdos, para gobernar, yo no estaría tan contento con lo que puedan decir las urnas. Creo que Urkullu, para disolver, necesita cerrar algunos acuerdos, hacer alguna reforma que le justifiquen estos cuatro años", ha advertido.