PP cree que la reunión de Sánchez y Ortuzar es "un mero trámite" porque la apuesta de ambos es un Gobierno con Podemos

Publicado 11/08/2019 10:56:43 CET

Fernández reprocha al PSOE y al PNV que "mantengan una relación normalizada" con EH Bildu y les emplaza a su "aislamiento político"

BILBAO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, cree que la visita que realizará a Euskadi el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para reunirse en Bilbao con el líder del PNV, Andoni Ortuzar, es "un mero trámite" porque, a su juicio, la apuesta de ambos es que se constituya un Ejecutivo con Podemos. Además, reprocha al PSOE y al PNV que mantengan una relación "normalizada" con EH Bildu, y les emplaza a su "aislamiento político".

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha considerado que el nacionalismo "está utilizando al Partido Socialista, que prima los sillones de poder sobre otro tipo de consideración", y el PNV, "consciente de esa debilidad" de Sánchez, "lo aprovecha para ensanchar su espacio político en beneficio de su hoja de ruta soberanista en Euskadi y en Navarra".

Además, ha apuntado que el encuentro que mantendrán este mes de agosto el secretario general del PSOE y Ortuzar en la sede de Sabin Etxea de Bilbao --cuya fecha está aún sin concretar-- "es un mero trámite porque el nacionalismo vasco ha asumido y, además, lo ha dicho públicamente, aunque sea con un tono bajo, que prefiere un Gobierno del PSOE y de Podemos, que da por bueno un modelo económico fundamentado en el incremento de los impuestos y las recetas económicas que han sido devastadoras para el bienestar de las personas".

"Eso el nacionalismo ya lo ha asumido y, en esa reunión, lo único que van a hacer es subrayar esta decisión que el PNV ya ha adoptado y ha dejado claro cuál es su modelo, que no tiene nada que ver con la defensa del empleo y de la economía vasca. Tiene que ver con la agenda nacionalista identitaria", ha señalado.

En su opinión, "la indefinición y la debilidad política de Pedro Sánchez a la hora de ahormar el nuevo Gobierno de España, abre un elenco de posibilidades que, en este momento, está siendo valorada por parte del PP".

"Estoy segura de que Pablo Casado va a tomar la decisión que considere que es mejor para los problemas que tiene en este momento nuestro país y, muy especialmente, para la grave crisis que tenemos con las ansias, los objetivos y las expectativas del nacionalismo", ha manifestado.

Para la dirigente popular, Sánchez "es un político que encaja muy bien en eso que ahora se denomina la política líquida". "Es imprevisible y, por lo tanto, creo que manejará a todos los escenarios, incluido el de la convocatoria de elecciones", ha añadido.

En todo caso, ha indicado que el PP tiene "un proyecto que defiende una España moderna, plural, dinámica, abierta y en el se primen las políticas que tienen que ver con la economía y con la creación de empleo", mientras que el líder socialista "ya ha dicho que su preferencia era un acuerdo con Podemos". "Estamos asistiendo a una estrategia de negociación entre ambos, pero mi impresión es que Pedro Sánchez y sus socios, como el PNV, tienen clara su apuesta por esta opción", ha subrayado.

EH BILDU

Amaya Fernández también ha censurado al PSOE y a los jeltzales que "mantengan una relación normalizada" con EH Bildu, y les ha emplazado a realizar una reflexión para impulsar "el aislamiento político de quienes promueven los homenajes" a ex presos de ETA y justifican su trayectoria criminal".

"Hacen falta hechos y no palabras. Me apena la soledad con la que el PP vasco está denunciando sistemáticamente los homenajes a terroristas no arrepentidos. Quiero recordar el esfuerzo que hicimos dirigentes del Partido Popular vasco por visibilizar y plantarnos delante de esos homenajes, que estaban siendo silenciados ante la ciudadanía", ha apuntado.

Tras expresar su convicción de que, "igual que se ha visto el final del terrorismo", también habrá en Euskadi "un final de la realización de ese tipo de homenajes", ha manifestado que "es absolutamente incompatible decir que se está en contra" de estos actos conmemorativos "y, al mismo tiempo, dar alas la izquierda abertzale, que es la principal promotora y uno de los partidos más radicales de Europa".

En este sentido, ha recordado que Navarra "es el ejemplo más visual de que el Partido Socialista prefiere ser compañero de viaje del soberanismo que del constitucionalismo", solo para "poder encaramarse al poder", algo que, en su opinión, "nunca haría una fuerza realmente progresista". "El progreso es incompatible con una visión del mundo que prefiere muros en lugar de puentes", ha remarcado.

Además, ha recordado que "en la negociación de la Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia, aislaron al PP vasco y dieron entrada a EH Bildu". En esta línea, ha destacado que la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, aseguró que la coalición soberanista era "legal y legítima".

"Yo creo que en eso se encuadran esos acuerdos en Navarra y en la Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia. Bien, es legal, pero una fuerza política que no condena el asesinato selectivo de personas, no merece que los demócratas le demos aire. Y el PSE-EE, el PSOE y el PSN lo están haciendo todos los días. Es insólito que el PP vasco sea el único partido que pide con toda claridad un cordón sanitario", ha indicado.

Además de rechazar "la ofensa a las víctimas del terrorismo" con los 'ongi etorri' a los ex reclusos de la banda cuando salen de prisión, algo que "la gran mayoría social abrumadora no concibe", ha recordado que en ellos participan "muchos adolescentes y niños".

Fernández ha destacado que "la prevención de la radicalización violenta" debe ser objetivo primordial para las instituciones, con el fin de que no exista un efecto "contagio" en las nuevas generaciones. Por ello, ha reclamado que haya "un acuerdo de todos para no tratar a EH Bildu como una pieza más del tablero político".