PP-Cs ve "lamentable" ver al PSOE negociando con EH Bildu tras las palabras de Arkaitz Rodríguez sobre expresos de ETA

Casanova dice que los recibimientos a presos no son exaltación de "ningún comportamiento violento", sino una "muestra de alegría"

BILBAO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PP-Cs Laura Garrido ha considerado "lamentable" tener que ver al PSOE negociando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con EH Bildu, después de que el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, afirmara esta semana que los expresos de ETA "no son violadores ni pederastas" y tienen "el apoyo de una parte importante de esta sociedad".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la política penitenciaria que se aplica a los reclusos de la banda, así como a las declaraciones del líder de Sortu, formación integrada en la coalición EH Bildu.

En este contexto, la parlamentaria de PP-Cs Laura Garrido ha mostrado, en primer lugar, su "sorpresa" porque las negociaciones en relación a los Presupuestos Generales del Estado ofrezcan fotografías que "no gustan". "Lo que hay detrás es que se negocian cuestiones que no estaban sobre la mesa y que, si lo están ahora, es por la debilidad del Gobierno", ha afirmado.

A su juicio, EH Bildu está "poniendo sobre la mesa el tema de los presos" y ha lamentado que para el Gobierno central "todo vale para seguir en La Moncloa y seguir siendo presidente".

Asimismo, ha considerado una "humillación" la no presencia del Rey Felipe VI este pasado viernes en Barcelona y ha denunciado que es "indignante que se le excluya de un acto al que ha acudido siempre". "Se aducen cuestiones de seguridad, que no sabemos a qué vienen. Es más bien una excusa ya que parece lamentable que no se pueda garantizar sus seguridad en un acto público", ha añadido.

En este contexto, ha enmarcado en la negociación presupuestaria el posible cambio en el código Penal en los delitos de sedición y rebelión, así como la activación de los indultos de los condenados del 'procés'. "Estamos en un gobierno sin dirección que es capaz de desdecirse de posiciones en las que han sido muy firmes", ha criticado.

Respecto a las manifestaciones del líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha sostenido que hablan por sí mismas y ha considerado "lamentable" que un portavoz "hable de estas cosas y luego veamos al PSOE negociar los presupuestos con EH Bildu".

PSE

Desde el PSE, su portavoz parlamentario, Eneko Andueza, ha defendido la postura del Ejecutivo central respecto al Rey Felipe VI y ha incidido en que no cree que sea "una actitud deliberada por ir en contra de nadie".

Asimismo, ha asegurado que el actual Gobierno está llevando a cabo el acercamiento de presos "con rigor y respeto a la legalidad". "El objetivo de la política penitenciaria debe ser la reinserción y no se puede atender a ningún equilibrio político. Se debe atender al itinerario que hay que seguir, al respeto a la legalidad y a través de los instrumentos de la política penitencia, posibilitarlo", ha descrito.

Por su parte, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha reconocido que la formación jeltzale no comparte las afirmaciones de Arkaitz Rodríguez, que ha calificado de "terribles", aunque ha señalado que EH Bildu es "un agente político más", que ahora "intenta hacer la política que lleva haciendo el PNV desde hace 40 años".

Por último, ha afirmado que el PNV siempre ha solicitado el fin de la política penitenciaria "de excepción" aunque, en referencia a los recibimientos a presos de ETA, ha matizado que no van a defender el "blanqueo de ningún hecho que causó dolor".

EH BILDU

Desde EH Bildu, su parlamentario Iker Casanova ha apuntado que en sus negociaciones con el Gobierno central trabajan "de forma permanente para acabar con la política de excepcionalidad y para llegar a una solución definitiva" al tema de los presos de la banda terrorista.

Tras destacar que el Gobierno Sánchez tiene que soportar las "presiones" de la derecha española en esta materia, ha manifestado que la voluntad de EH Bildu es actuar de "contrapeso" a esas presiones. Asimismo, ha reiterado que "la mayoría" de los presos cumplen las condiciones para obtener la libertad condicional.

Por otro lado, ha rechazado que los recibimiento populares en las calles a expresos de ETA sea un acto de exaltación de "ningún comportamiento violento", sino una "muestra de alegría" por el hecho de que esa persona recupere la libertad.

Finalmente, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Gustavo Angulo ha afirmado que "es momento de acabar con la política penitenciaria de excepcionalidad" y, al mismo tiempo, ha instado a dar pasos para ir avanzando en la normalización, a lo que, en su opinión "no contribuyen" los recibimientos populares a los presos de la banda.