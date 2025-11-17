El PP denuncia la "falta de voluntad" de PNV y PSE para alcanzar acuerdos sobre medidas urgentes de vivienda

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado la "falta de voluntad" del PNV y el PSE-EE para alcanzar acuerdos sobre medidas urgentes en el ámbito de la vivienda. La parlamentaria del PP Ana Morales ha criticado la actitud mantenida por 'jeltzales' y socialistas en la ponencia del Parlamento Vasco para debatir las enmiendas a la Proposición de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, en la que ambas formaciones han rechazado todas las enmiendas de la oposición.

Morales ha censurado que con esas forma de actuar, el PNV y el PSE "impiden mejorar unas leyes que llevan fracasando 40 años", y ha puesto de manifiesto la "falta de cintura política" de los partidos que sustentan al Gobierno Vasco, a los que ha acusado de "perjudicar a los vascos" al "persistir en un modelo que agrava la crisis de la vivienda en Euskadi".

Según la portavoz popular en vivienda, el PNV y el PSE "se enrocan en medidas restrictivas para la construcción", lo que "va a dificultar que haya una mayor oferta y poder así bajar los precios".

Morales ha acusado a ambas formaciones de imponer "un modelo centralista que perjudica a los ayuntamientos", y ha lamentado que rechacen las propuestas del PP "para simplificar trámites, reducir plazos y agilizar la construcción de VPO y pisos libres; y para que los propietarios de viviendas dejen de estar bajo sospecha".

"Que PNV y PSE hayan dicho que no a medidas eficaces para promover vivienda libre y asequible de una forma más ágil, que no quieran acordar absolutamente nada con otros partidos, va a tener como consecuencia que los jóvenes van a seguir teniendo más difícil emanciparse y que la clase media va a seguir sin vivienda asequible a su alcance", ha afirmado Morales.