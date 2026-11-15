PP denuncia la "violencia política de máxima gravedad" en una Euskadi con la "libertad secuestrada por proetarras"

Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha denunciado la "violencia política de máxima gravedad" que hay en una Euskadi con "la libertad secuestrada" por los "herederos de ETA", al tiempo que ha advertido de que con el PP "se esto se va a terminar". "No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Gipuzkoa le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha advertido, para asegurar que "solo el PP ofrece un cambio para solucionar los problemas" en el País Vasco.

Echeverría ha participado este domingo en un acto político junto al presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y el presidente de NNGG de Euskadi, Luis Peña, en la plaza Easo de San Sebastián.

El candidato del PP ha denunciado "la anomalía democrática que sufre Euskadi, por el secuestro que tienen hecho a la libertad y a la democracia", en alusión al ataque registrado este pasado sábado en Hernani a su partido por colocar una carpa informativa en la localidad guipuzcoana. "Los proetarras volvieron a agredirnos y nada más bajar del coche empezaron a tirarnos huevazos, pedradas e incluso petardos", ha denunciado, por lo que tuvieron que salir "escoltados" de Hernani.

Echeverría ha señalado que, además, esta misma semana "un grupo de encapuchados reventaron" la sede del PP en Barakaldo y "agredieron brutalmente a dos jóvenes valientes que salieron a defenderla" y que "acabaron en el hospital por ser del PP". "Son los fascistas de siempre y no es un caso aislado", ha subrayado, para incidir en que agredir a personas "solo por ser del PP es una constante que se repite en el País Vasco" y que él mismo ha sufrido "hace sólo unos meses en Arrasate por repartir mensajes del Partido Popular".

Además, ha recordado que "hubo un tiempo donde a los del PP no nos tiraban huevazos, nos asesinaban". "Esto no pasa en ningún otro lugar de España, esto sólo pasa aquí, en Euskadi", ha lamentado, para preguntarse, a continuación, "en qué país de Europa te apedrean por defender las siglas del principal partido del país". Es absolutamente inadmisible", ha afirmado.

Tras denunciar la "violencia política de máxima gravedad" que, a su juicio, hay en Euskadi donde "la libertad está secuestrada por esta calaña, por los de siempre, por los herederos de ETA" ha asegurado que "con el PP esto se va a terminar". "Se va a acabar la violencia en las calles", ha incidido, para explicar que van a "agravar las penas con los violentos, porque "quien agrede otro por sus ideas no está haciendo política está cometiendo un delito y lo va a pagar". "Ningún guipuzcoano volverá a salir escoltado de un municipio de su propia tierra", ha aseverado.

"DANDO LA CARA"

En este contexto, ha anunciado que va a seguir "recorriendo toda Gipuzkoa pueblo a pueblo, calle a calle, dando la cara". "No vamos a parar, también ahí donde nos dicen que no hay que ir, que nadie se equivoque", ha insistido.

Así, ha remarcado que "Hernani no ha sido el fin de esta campaña electoral, ha sido el principio" y ha advertido a los "proetarras violentos" que no tienen "miedo" y que van a continuar recorriendo el territorio histórico "le pese a quien le pese, nos apedree quien nos apedree", porque su "compromiso con Gipuzkoa es mucho más fuerte que su odio".

"Vamos a seguir, sin miedo a nada, ni a nadie, para explicar a todos los guipuzcoanos que solo el PP es el cambio para esta tierra" frente a la "decadencia de PNV, PSOE y Bildu", ha sostenido. A su juicio, estas tres formaciones "son lo mismo" y están "en el mismo barco".

Echeverría ha recordado que, en esta legislatura, "el PNV ha votado esta legislatura más con Podemos que con Junts para Cataluña", porque "está más cerca de la extrema izquierda española que del centro-derecha catalanista al que parecía análogo".

El candidato del PP ha incidido en que la formación jeltzale "solamente ha votado en contra del 3% de las leyes" del Gobierno de Pedro Sánchez. "PNV, PSOE y Bildu son el mismo bloque, han apoyado el mismo modelo que nos ha llevado a la decadencia", ha insistido, para subrayar que en el País Vasco "solo el PP ofrece una alternativa para cambiar todos los problemas".

Por último, ha precisado en que en estas elecciones generales se vota "entre dos modelos", entre "la decadencia de Pedro Sánchez y de sus leyes que aquí han votado, el PNV, PSOE y Bildu, o se vota por el cambio que encabeza el PP". "Ha llegado la hora de arrebatarle ese último escaño a Bildu, ha llegado la hora de recuperar la prosperidad, la seguridad y la libertad en Gipuzkoa", ha finalizado.

"DECADENCIA"

Por su parte, Dancausa ha advertido de que estos comicios son "existenciales para el futuro de España y el País Vasco", porque "nos jugamos muchísimo, continuar con una decadencia que avanza a pasos agigantados". "Los jóvenes en toda España no aguantamos más socialismo, no aguantamos más mentiras, no aguantamos más abandono y no aguantamos más corrupción", ha sostenido.

Frente a ello ha asegurado que los jóvenes miran al PP "con esperanza", porque este partido representa "la opción para propiciar los grandes cambios, las grandes transformaciones y las grandes reformas valientes, estructurales y generacionales que necesitamos".

Por otro lado, ha lamentado que su partido no pueda hacer campaña "con normalidad" en Euskadi, cuando "el único arma que utilizamos para defender nuestras ideas es la palabra". "Por eso decimos que somos superiores moralmente a los que ayer fueron atacar a Jon y atacar a nuestros compañeros", ha sostenido.

A su juicio, "son unos cobardes y lo único que demuestran es que sus ideas son un absoluto fracaso porque no las pueden defender con argumentos". A ellos les ha advertido de que no les van a "silenciar", porque "no tienen ni puñetera idea de lo que somos los jóvenes del PP". "Vamos a ir a todos los pueblos del País Vasco con la cabeza alta", ha afirmado, para subrayar que "se ha acabado lo de poner la otra mejilla".

Además, ha señalado a quienes están "cansados de esta decadencia" y de que "se señale a algunos por pesar diferente" que el PP es "la única opción" para "garantizar" la "unidad y la convivencia", frente a un PSOE cuyo proyecto es "levantar un muro entre españoles" y un país en el que "los que piensan distintos sean considerados enemigos".

Frente al proyecto "rupturista y racista de Otegi y Sánchez nosotros vamos a hacer que vuelva la unidad y que el Estado esté presente en el País Vasco para infraestructuras, servicios y para mejorar la vida de los vascos y vamos a condenar la violencia, venga de donde venga, sea como sea", ha aseverado.