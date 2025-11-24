El PP enmendará a la totalidad los presupuestos vascos al considerar que "conducen al empobrecimiento" de la sociedad

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier de Andrés - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP enmendará a la totalidad el presupuesto del Gobierno Vasco para 2026, al entender que se trata de un proyecto que "conduce al empobrecimiento" de la sociedad vasca, según ha anunciado el presidente del Partido Popular de Euskadi, Javier de Andrés.

De Andrés, que ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha denunciado que, pese a que el Ejecutivo afirme que la suma del presupuesto se incrementa en un 4,7% respecto a la de este año, eso "no es verdad", puesto que --según ha dicho-- el incremento "real" es del 10,1%.

El dirigente del PP ha afirmado que dicha subida representa un incremento superior al de "cualquier otro parámetro de la economía", lo que, según ha dicho, llevará a un "empobrecimiento" de la sociedad.

"Vemos una serie de elementos de carácter estructural que nos hacen imposible poder apoyar esta ley", ha afirmado de Andrés, que ha dado a conocer que el PP ha decidido presentar una enmienda de totalidad a las cuentas vascas del próximo año.

(Habrá ampliación)