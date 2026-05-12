PP exige "soluciones inmediatas" para garantizar la accesibilidad en la estación de metro de Ariz

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido "soluciones inmediatas" ante la "falta de accesibilidad" en la estación de metro de Ariz, en Basauri (Bizkaia), que lleva varias semanas con las escaleras mecánicas "averiadas" y ha sufrido "fallos puntuales" en el ascensor.

En un comunicado, el PP ha reivindicado que "apostar por el transporte público implica necesariamente garantizar su accesibilidad para todos los usuarios". En este sentido, ha denunciado que el segundo tramo de las escaleras mecánicas de bajada de la estación de metro de Ariz "lleva cerca de dos meses sin funcionar".

Según ha lamentado, esta situación se "agravó" este pasado lunes cuando, además, "se registraron momentos en los que el ascensor de la estación tampoco estuvo operativo, dejando sin alternativas a muchos usuarios".

El PP, que ha recordado que la salida situada junto al centro de salud es utilizada habitualmente por personas mayores y ciudadanos con problemas de movilidad, ha criticado la "falta de previsión y de mantenimiento", que "afecta directamente a la calidad del servicio y a la igualdad de acceso al transporte público".

Por ello, ha exigido a los responsables de Metro Bilbao que actúen de manera urgente para reparar las escaleras mecánicas y garantizar el correcto funcionamiento de todos los elementos de accesibilidad de la estación.