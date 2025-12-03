PP llama a proteger el euskera, "patrimonio de todos", y cree que "la imposición lingüística" no le hace "ningún favor"

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha llamado este miércoles, Día internacional del Euskera, a proteger el euskera, "patrimonio de todos", y cree que "la imposición lingüística" no le hace "ningún favor".

En un video publicado en redes sociales, protagonizado por distintas personas, se recogen expresiones como "el euskera y el castellano pueden convivir juntos", "la imposición lingüística no hace ningún favor al euskera", "nadie puede apropiarse del euskera", "el euskera hay que impulsarlo, no imponerlo" o "no se puede discriminar a otras lenguas en favor del euskera".

Entre los participantes en el video se encuentra el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, quien señala que "el euskera es la lengua materna de muchos vascos y también es la lengua que hablan casi todos nuestros hijos. Es siempre una lengua familiar y próxima, y es nuestra historia y nuestro futuro".

Otras intervenciones alusivas al Día del Euskera recogen que "el euskera tiene que quedar al margen de la confrontación política", "el euskera hay que quererlo con total naturalidad", "el euskera es un instrumento para la convivencia" o "el euskera es patrimonio de todos y todos lo tenemos que proteger".