PP pide a Celaá que "ponga orden" ante la "barbaridad" del programa Herenegun y "haga uso de la Alta Inspección"

No va a "tolerar" que el Gobierno Vasco "se empecine en contar que aquí hubo un conflicto y blanquear a ETA"

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha anunciado que su partido pedirá a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que "ponga orden" ante la "barbaridad" que supondría la introducción del programa 'Herenegun' en las aulas vascas, si el Gobierno Vasco se "empecina" en "blanquear" a ETA. En este sentido, ha propuesto que "se haga uso de la Alta Inspección para que estas cosas no vuelvan a pasar en las aulas vascas".

Tras mantener un encuentro con familias de alumnos, González ha asegurado que existe "preocupación" por "la introducción en las aulas" de los vídeos que acompañan a las unidades didácticas del programa 'Herenegun', sobre la historia reciente de Euskadi, cuya retirada han solicitado las asociaciones de víctimas.

"A nuestros hijos les quieren contar una teoría errónea del conflicto. Quieren explicarles que había una banda terrorista que estaba obligada a existir porque tenía que luchar por los derechos de los vascos, y que los pobres asesinos no tenían más remedio que matar. Y ésa no es la verdad, que es muy negra, y nuestros hijos están obligados a conocerla porque, cuando conoces lo que ha pasado, no repites los errores", ha señalado.

En este sentido, ha cuestionado si "tan difícil es decir que ETA fue una banda terrorista que asesinaba a las personas que no pensaban como ella". Según ha remarcado, "ETA es una banda que asesinó a más de 800 personas" y hubo "vascos que eligieron voluntariamente ser asesinos y ciudadanos que fueron obligados a ser víctimas".

"Así es como creemos que se tiene que explicar", ha defendido la presidenta del PP vizcaíno, que ha puesto en duda que "tenga que ser Jonan Fernández el que lo explique" teniendo en cuenta que el actual secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco "fue concejal de la ilegalizada Batasuna y siempre ha estado vinculado a ese entorno".

González ha advertido de que la unidad didáctica hace "un flaco favor a la convivencia", que "tenemos que ganar todos poco a poco, pero siempre desde el respeto a la verdad y contando todo como sucedió". De este modo, ha remarcado que no se puede "pasar por alto que se tergiverse la verdad de lo que ha pasado, por mucho que nos duela".

"Habrá que contar a nuestros hijos que, cuando vayan a ver el Guggenheim, a los pies de este monumento asesinaron a un ertzaina; que, cuando vayamos a las playas de Getxo, en ese pueblo asesinaron a un juez; que, por las calles de nuestros municipios de Bizkaia, tenemos demasiada sangre derramada de guardias civiles, de policías, de ertzainas; y que esas empresas en las que trabajarán fueron extorsionadas. Hay que decirles que, gracias a estos héroes, hoy ellos viven sin conocer el terrorismo", ha agregado.

"EMPECINADO"

La dirigente popular ha indicado que, si el Gobierno de Iñigo Urkullu "se empecina en contar que aquí hubo un conflicto, en blanquear a la banda terrorista y poner esa falacia como verdad en los colegios, el PP tomará medidas porque no lo va a tolerar".

Tras criticar que el PNV está "acostumbrado a repetir mil veces una mentira y convertirla en verdad", ha advertido de que el sistema educativo vasco ya tiene "suficientes problemas y carencias" como para "meternos ahora en este lío de justificar a una banda terrorista". En este sentido, ha lamentado que los alumnos vascos tienen "los peores resultados de la historia" en materias como Ciencias y Matemáticas.

En este contexto, ha vuelto a reclamar el cese "inmediato" o la dimisión de Jonan Fernández, además de la retirada de los vídeos. Asimismo, ha explicado que su partido ha trasladado este asunto al Comité Ejecutivo del PP para "tomar cartas en el asunto" con el objetivo de "elevarlo también al Congreso".

González ha recordado que la ministra de Educación, la bilbaína Isabel Celaá, fue consejera de Educación y "mejor que nadie sabe la barbaridad que está sucediendo aquí y tendrá que poner orden". Por su parte, el PP pedirá que "se haga uso de la Alta Inspección para que estas cosas no vuelvan a pasar en las aulas vascas".