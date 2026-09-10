PP pide derogar la ley de Educación y aprobar una nueva con "un giro de timón que deje a un lado objetivos ideológicos"

Javier de Andrés y Muriel Larrea (PP) en una rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP presentará en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para solicitar la derogación de la ley de Educación aprobada en 2023 y la redacción de una nueva "conforme a los modelos de éxito" en esta materia ya que, a su entender, es necesario "un giro de timón" para "dejar a un lado los objetivos ideológicos y dar un servicio público".

El Partido Popular ha anunciado esta iniciativa en una rueda de prensa en Bilbao en la que han comparecido el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la presidenta del PP de Gipuzkoa y portavoz del PP en materia de Educación, Muriel Larrea, tras darse a conocer esta semana los resultados del último informe PISA, correspondiente a 2025.

Este estudio sitúa a Euskadi a la cola entre las comunidades autónoma del Estado en la valoración de Comprensión Lectora, solo por delante de Ceuta y Melilla. Los alumnos vascos de 15 años retroceden en todas las competencias estudiadas respecto al informe de 2022, aunque se sitúan por encima de la media en Matemáticas.

Para el PP, los datos de la educación vasca en PISA no admiten "eufemismos", "excusas de coyuntura" ni "propaganda institucional" y, en palabras de Muriel Larrea, no han sido "un mero accidente" ya que en las últimas evaluaciones ya había habido "una tendencia a la baja".

Los resultados, ha criticado, son "la constatación de un declive que lleva años produciéndose" en Euskadi y que "se acrecienta con el punto de inflexión" de la aplicación de la ley de Educación aprobada en diciembre de 2023.

"Nuestros alumnos no son capaces de comprender un texto con una complejidad media y se van a enfrentar a la vida sin entender lo que están leyendo ni en castellano ni en euskera", ha alertado la portavoz del PP en Educación, que ha considerado "inadmisibles" las "excusas" del Departamento de Educación.

El PP ha subrayado que el modelo educativo vasco "ha fracasado" y, en este sentido, ha apuntado que otras comunidades autónomas que "invierten muchísimo menos" en Educación sacan mejores resultados en PISA y ha emplazado a la consejera, Begoña Pedrosa, a dejar de "echar balones fuera" y tomarse "en serio una vez el futuro" de los alumnos. Según han indicado sus responsables, "en vez de empezar a reflexionar", es necesario "actuar".

"Un modelo educativo que hace aguas y que no es capaz de dotar a nuestros alumnos al final de la etapa educativa obligatoria de unos conocimientos básicos que están exigidos en la propia ley es un problema a medio largo plazo para la sociedad", han sostenido.

Por ello, han emplazado a dar "un giro de 180 grados" en las políticas educativas ante "los errores" cada vez "más pronunciados" que han llevado a Euskadi a "ser la última comunidad autónoma en la calidad educativa".

Para el PP, el sistema público vasco "es malo" y, además, el Gobierno Vasco tiene "una vocación por contaminar también el modelo concertado con todos los errores" que ha cometido. Por ello, le ha instado a "dejar de meter las manos" en el sistema concertado.

El presidente del PP vasco ha reivindicado que es preciso "dejar ya de lado los objetivos ideológicos y buscar el servicio público", con "un giro de timón absoluto" en el modelo educativo que, a su entender, "pasa por la derogación de la ley del año 2023".

CRITERIOS DE SERVICIO PÚBLICO

Por ello, los populares van a trasladar al Parlamento vasco una proposición no de ley en la que propondrán la derogación de la actual ley educativa vasca para realizar una nueva "conforme a unos criterios de servicio público, de formación del alumnado, y no con un objetivo ideológico".

Para el PP, los criterios planteados por la enmienda a la totalidad a la ley de Educación de 2023 que presentó esta formación siguen "completamente vigentes", por lo que volverá a plantearlos.

Entre las iniciativas del Partido Popular, se encuentran "dar libertad" a las familias para que puedan decidir el modelo y el centro, la eliminación de los Consejos Educativos Municipales y crear "una perspectiva y una investigación constante respecto de la cual se reaccione, porque es que los datos ya venían desde hace mucho tiempo y no ha habido ninguna reacción, sino lo contrario, se ha profundizado en los errores".

Tras señalar que "parece que ahora van a reunir a un comité de expertos", De Andrés ha considerado que Educación "igual lo que tiene que hacer es cambiar de expertos" y "mirar ejemplos de qué es lo que está ocurriendo en otros lugares de España" con mejores resultados para redactar una nueva ley "conforme a aquellos modelos de éxito que están poniendo en la enseñanza pública incluso por delante de la concertada" en comunidades como Castilla y León.

El presidente del PP vasco ha insistido en la necesidad de "dar un giro de timón porque lo importante en este momento, como en todas las cosas, es dejar a un lado los objetivos ideológicos y dar un servicio público". "En materia educativa no se puede renunciar al servicio público por una obsesión ideológica, que es lo nos ha colocado en el fondo del saco del sistema educativo", ha insistido.