PP propone una Ley estatal para "impedir" que el euskera sea una "barrera" en el acceso a la Administración vasca

Publicado 07/04/2019 12:09:43 CET

Maroto denuncia que en el acceso en la Función Pública se exija a los alaveses "perfiles que corresponden más a Gipuzkoa o Bizkaia"

VITORIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP y candidato al Congreso de los Diputados por Álava, Javier Maroto, se ha comprometido este domingo a presentar en las Cortes Generales una Ley que "defienda el euskera", pero que "impida" que la lengua vasca sea una "barrera" para quienes quieren acceder a un puesto en la Administración vasca.

Maroto ha realizado este anuncio en un acto del Partido Popular en Vitoria, donde ha puesto en valor la existencia de dos lenguas oficiales en Euskadi, pero ha defendido que "esta riqueza tiene que ser un valor en positivo" y "nunca convertirse en una arma arrojadiza o barrera entre unos y otros".

Tras afirmar que "las leyes están para cumplirlas", Maroto ha señalado que el euskera "no debe ser una herramienta para imponer o discriminar a los alaveses, jóvenes o a quienes quieren acceder o tienen una empleo público".

Por ello, ha avanzado que el PP va a proponer una ley nacional que defienda el euskera pero que impida que sea una barrera para quienes quieren acceder a un puesto en al Administración vasca".

Javier Maroto ha asegurado que "hay muchas personas" que trabajan en la Administración, en diferentes áreas, que han aprendido euskera, pero que ven cómo su puesto de trabajo "está en riesgo" por no hablar la lengua vasca que en ese puesto se les exige "en un momento determinado".

"Queremos defender a los alaveses que tienen un puesto de trabajo en la Administración y que ven en el euskera un enorme riesgo de pérdida de su trabajo o de quedar relegados", ha afirmado.

El candidato 'popular' ha pedido también que la lengua vasca "no sea una barrera discriminatoria" en el acceso en la Función Pública, "especialmente cuando se exige a los alaveses perfiles que corresponden más a Gipuzkoa o Bizkaia". "Los requisitos que se exigen discriminan a los alaveses", ha asegurado antes de insistir en que defienden el euskera "con toda la pasión pero sin discriminaciones".

Asimismo, ha defendido que entre las personas que atienden los servicios públicos deben estar "los mejores siempre" y ha propuesto que "los mejores profesionales de la medicina o de la docencia, puedan venir de otras regiones de España a trabajar en el País Vasco".

"No queremos que esos profesionales tengan en el euskera una barrera para trabajar aquí. Yo si estoy enfermo, quiero que me opere el mejor médico que sepa de medicina, no el médico que hable mejor euskera en el quirófano", ha puesto como ejemplo.

Maroto ha dicho que el PP "respeta" las conferencias transferidas que contempla el autogobierno vasco y que están incluidas en el Estatuto vasco, pero ha recordado que existen leyes de ámbito nacional que "influyen" en las diferentes comunidades.

"A NIVEL NACIONAL"

"La protección y la defensa del euskera, sin imposiciones para los alaveses, será una medida que impulsaremos desde el PP a nivel nacional, porque el PSOE y el PNV están claramente escondiéndose de la defensa de los alaveses que queremos euskera sin imposiciones", ha asegurado.

Para el candidato 'popular', el PSE-EE "está entregado a todo lo que diga el nacionalismo y también a mantener las imposiciones en euskera", y cree que el PSOE de Sánchez está también "entregado al PNV y a los nacionalistas para hacer lo que les pidan".

"Aquellos alaveses que crean que se puede defender al euskera, sin que sea una imposición y una barrera, solo tienen al PP en Álava, que va a hacer una Ley nacional para que el euskera no sea una barrera en el acceso al Empleo Público", ha asegurado.