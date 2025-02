PP rechaza unificar las tres Haciendas porque supone "renunciar a la singularidad del modelo autonómico vasco"

Mantiene "la ilusión" de aprobar una reforma fiscal conjunta y recuerda que el PSE no rechazó los votos del PP en los presupuestos de Gipuzkoa

El presidente del PP, Javier de Andrés, ha rechazado la idea de EH Bildu de "unificar" las tres Haciendas existentes en Euskadi porque supone "renunciar a la singularidad del modelo autonómico vasco", un elemento que "no se tiene que tocar". Además, ha asegurado que mantiene "la ilusión" de "sacar adelante" una reforma fiscal conjunta, pese al rechazo del PSE-EE a pactarla con los populares, y ha recordado que los socialistas vascos no rechazaron los votos del PP en los presupuestos de Gipuzkoa.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, De Andrés se ha referido a la propuesta de EH Bildu de "unificar" las Haciendas forales, que ha rechazado, entre otros motivos porque la Constitución española afirma, en su disposición adicional primera, que "ampara y protege los derechos históricos de los territorios forales".

"Me parece que renunciar a nuestra singularidad, pone en cuestión, incluso, nuestro propio modelo de sistema autonómico y la singularidad que tiene el modelo autonómico vasco en el conjunto de España", ha manifestado.

Además, ha advertido de que "lo que dice Euskal Herria, Bildu", y "con los mismos criterios que plantea, alguien lo podría querer aplicar para el conjunto de España". "Me parece que es un elemento que no se tiene que tocar. Creo que tenemos que tener un respeto por nuestra historia, es lo que nos da esa singularidad. Euskadi no es una cosa nueva, tiene ya una larga historia, y creo que hay que respetarla", ha indicado.

Javier De Andrés ha alertado de la existencia de "una izquierda que está seduciendo al PNV" y que "consiste en hacer un mundo nuevo". "Ese mundo woke, en el cual las cosas se hacen ex novo y va a plantear un mundo diferente", ha criticado.

Por contra, ha asegurado que él cree en "la tradición, las costumbres, las instituciones y la raigambre" de Euskadi. "Creo que en Bizkaia, en Gipuzkoa y en Álava, creo que son tres elementos distintos. Y que existen identidades que trascienden más allá de la comunidad autónoma vasca, por cierto, también con el resto de España", ha defendido.

PROPUESTA

Por otra parte, ha explicado que el PP ha trasladado ya a los tres diputados vascos de Hacienda, su propuesta fiscal, hecha pública este pasado martes en rueda de prensa, y que se dirige a que "los contribuyentes de Euskadi recuperen una parte importante de la capacidad adquisitiva que se ha perdido en los últimos años".

Según ha manifestado, los populares mantienen la "ilusión por sacar algo adelante" y conseguir "moderar un poco la presión fiscal, que ha crecido mucho".

El líder de los populares vascos cree que "lo propio sería hacer un acuerdo conjunto" en los tres Territorios vascos. "Aunque hay algunos elementos diferentes entre las tres haciendas, y eso está bien, no lo vemos mal en modo alguno. La parte sustancial entendemos que sería bueno que fuera conjunta", ha insistido.

Ante la negativa del PSE-EE, expresada por su secretario general, de pactar la reforma fiscal con los populares, De Andrés ha comentado que Eneko Andueza "siempre dice eso". "Pero cuando llegamos al acuerdo presupuestario en Gipuzkoa, no dijo que no nos guardáramos nuestros votos", ha indicado.

A juicio, el secretario general de los socialistas vascos mantiene una posición "como de casa", pero cuando la disposición de las fuerzas políticas refleja una minoría se debería "estar de acuerdo en intentar conseguir algo".

Preguntado por si cree que, ante una falta de acuerdos en Álava y Gipuzkoa, Bizkaia podría apoyar la reforma en solitario, ha advertido de que "eso, paradójicamente, podría ser incluso un perjuicio para la propia Diputación vizcaína" porque "tendría que seguir contribuyendo a las instituciones comunes como si no hubiera cambiado su reforma fiscal".

"Es una complejidad que existe en el modelo vasco y lo tendrá que decidir la propia Diputación de Bizkaia. Eso es una decisión también política que adoptarán en Bizkaia, donde tienen mayoría", ha señalado.

En su opinión la propuesta popular no obliga a modificar en exceso la iniciativa del PNV y PSE-EE porque "el elemento más sustancial" es "que no suban los impuestos, que es la deflactación de la tarifa". "De la misma manera que se sube el IPC a las pensiones, a los que contribuyen, a los que pagan, hay que deflactarles la inflación para que no represente una subida fiscal", ha explicado.

Según De Andrés, esto "no es en sí mismo una subida ni una bajada, simplemente que queden los impuestos como estaban", pero sí tendría un efecto "beneficioso para el conjunto de los trabajadores".