PP responde a EH Bildu que "no hay nada que rectificar" porque "se retrata día a día" al "no condenar" las agresiones

Cree que la escuela vasca genera "un clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español" y pide al PNV que "tome cartas en el asunto"

BILBAO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, cree que "no hay nada que rectificar" en sus acusaciones a EH Bildu sobre su responsabilidad en agresiones a militantes de su partido porque la coalición "se retrata día a día" al no condenarlas. Además, ha advertido de que la escuela vasca genera "un clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español" y ha pedido al PNV que "tome cartas en el asunto".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, se ha referido a la petición de la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, de que el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, retractara sus palabras en las que atribuía a la coalición soberanista la autoría política de las agresiones como las sufridas por un militante del PP en Vitoria.

Oyarzabal ha indicado que "no hay nada que rectificar" porque EH Bildu "se está retratando día a día". Según ha manifestado, todo este tipo de agresiones, no solo las que sufren las personas del PP sino también los homosexuales, "retratan a quien no quiere condenarlas".

"Me llena de sorpresa que Iriarte se rasgue las vestiduras cuando permanentemente están jaleando, animando y homenajeando a quienes nos han estado asesinando", ha añadido.

Preguntado por si no cree que EH Bildu se desmarcó de la agresión al militante del PP cuando la calificó de "reprobable", Oyarzabal ha indicado que "ahora no vale calificar de reprobable algo que se viene generando en un caldo de cultivo desde hace mucho tiempo".

Tras recordar que ya van cinco agresiones en los últimos meses a militantes de Nuevas Generaciones, ha añadido que es "un caldo de cultivo que se viene generando". Oyarzabal ha hecho referencia a los mensajes que apuntan a que las agresiones homófobas son fruto de un supuesto discurso de odio y cuando son a militantes del PP en el País Vasco "no se entra en el debate de quién está fomentando eso, dónde y quién está generando ese caldo de cultivo".

"Cada fin de semana nos desayunamos con homenajes a asesinos, se jalea y se anima a los más radicales y esto es un caldo de cultivo que se viene generando en una escuela vasca que, al final, sí que genera un clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español, es una realidad, nos podemos tapar los ojos, podemos seguir hablando de lo que pasa en Madrid y no hablar en serio de lo que está pasando aquí desde hace ya mucho tiempo", ha añadido.

En este sentido, considera "acertada y razonable" la decisión de la Fiscalía de investigar si hay un delito de odio tras la agresión al militante del PP.

"Soy homosexual y presido el PP de Álava, si a mí me pegan una paliza por ser homosexual, ¿es diferente que si me pegan por mis ideas, por cómo pienso, por cómo siento? Porque a mí me han pegado, me han amenazado, han amenazado a mi familia por ser del PP, pero, además del PP, soy homosexual", ha cuestionado.

Oyarzabal se ha preguntado por qué en Euskadi se generan "debates distintos" y qué es lo que está "pasando en la escuela vasca". "¿Quién dirige la escuela vasca, por qué aquí hay unos que son los que pegan las palizas y los que homenajean a los etarras, pero quién dirige la escuela vasca desde hace 30 años?", ha afirmado.