PP traslada al comisario de Asuntos de Interior e Inmigracion el caso particular de Euskadi, en busca de soluciones

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Partido Popular Vasco, encabezada por el eurodiputado Javier Zarzalejos y el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, ha mantenido este martes una reunión en Bruselas con el comisario europeo de Asuntos de Interior e Inmigracion, Magnus Brunner, para trasladarle las particularidades del caso vasco, que han llevado además a la declaración por parte del Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia de la situación de "excepcionalidad" ante la "avalancha" de menores no acompañados.

Según ha informado el PP, son ahora mismo 602 los menores extranjeros repartidos por los 16 centros de titularidad foral, que tienen capacidad para alojar a 400, por lo que Bizkaia reclama un reparto "equilibrado y justo" respecto a las demás comunidades autónomas.

Según ha explicado Zarzalejos, en una "muy buena reunión", que ha durado casi 40 minutos, se han abordado los temas de interior con una dimensión europea, así como la implementación del Pacto de Inmigración y Asilo. "También hemos aprovechado para poner en antecedentes algunos de los problemas que plantea la gestión de la inmigración en el País Vasco", ha subrayado el también presidente de la comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo.

En su opinión, es "importante" evaluar el impacto del fenómeno migratorio, no solo en las rutas internacionales, sino también en los efectos que está teniendo en regiones como el País Vasco.

El presidente del PP vasco, por su parte, ha expuesto al comisario los problemas en el ámbito de la inmigración están llevando a la saturación de los servicios sociales en el País Vasco, especialmente en lo relacionado con los menores no acompañados.

De Andrés ha trasladado al comisario Brunner que el País Vasco presenta una circunstancia particular. "No existen condicionantes para la percepción de ayudas sociales. Esto ha llevado, por ejemplo, a que, siendo la comunidad autónoma con menos desempleo entre la población local, tengamos la mayor tasa de paro entre inmigrantes", ha explicado.

El caso vasco, ha dicho, es un ejemplo de "cómo no deberían hacerse las cosas", y por eso querían que el comisario conociera esta realidad.

"La verdad es que (Brunner) se mostró sorprendido por esta circunstancia tan particular, que solo se da en el País Vasco. Aquí las ayudas sociales no están vinculadas a ningún requisito, como una trayectoria de búsqueda de empleo, el conocimiento de la lengua, estudios o formación. Son ayudas que se otorgan sin ninguna contraprestación, y esto nos lleva a esta situación", ha declarado.

A su juicio, este problema requiere una solución desde una perspectiva europea, ya que la posición del Gobierno de España, por el momento, "no parece abordar el tema con la profundidad necesaria".

PROTECCIÓN DEL LOBO

En las reuniones de la mañana con la eurodiputada alemana del EPP, Christine Schneider, centradas en temas de agricultura y ganadería, se ha prestado especial atención al tema del lobo. "Mientras en la mayoría de los países de la Unión Europea, salvo España, existe voluntad de rebajar el nivel de protección del lobo para permitir su inclusión dentro de las especies cinegéticas, en España esto no ocurre", ha denunciado.

De Andrés ha explicado que la caza regulada del lobo tiene dos ventajas: permite controlar la población, que ha crecido "considerablemente y está creando problemas para los ganaderos, y, al mismo tiempo, contribuye a reducir la caza furtiva". "Hemos planteado que se trabaje en un acuerdo dentro del Partido Popular Europeo para solicitar a los gobiernos de la Unión esta modificación. En este caso, el único gobierno en contra parece ser el del PSOE en España", ha lamentado.

FONDOS EUROPEOS

Por la tarde, la delegación popular vasca ha tenido ocasión de abordar las cuestiones relacionadas con los fondos Next Generation y los fondos de resiliencia con la eurodiputada Isabel Benjumea.

Zarzalejos ha explicado que éste es un tema "especialmente sensible".

"Nuestra posición es muy clara, como ya hemos expresado anteriormente. Estamos a favor de racionalizar el número de fondos, pero estamos radicalmente en contra de que se centralicen", ha insistido.

De Andrés ha criticado que en España no se ha ejecutado "ni una cuarta parte" de los fondos disponibles. "El marco regulatorio en España no está funcionando. Esto deriva de un acuerdo impulsado por el Gobierno de Sánchez, con el apoyo de diversos partidos, incluido el Partido Nacionalista Vasco", ha expresado, para añadir que "la ayuda no está llegando a las reservas, a la industria, ni a la economía real, y no está resolviendo los problemas de empleo, innovación o desarrollo que se pretendían abordar con estos fondos".

Según recalcado, el Gobierno de España debe garantizar una ubicación adecuada de los fondos y que las comunidades autónomas asuman una parte "mucho más importante" de lo que han hecho hasta ahora. La fórmula que está empleando el Gobierno de España, con el apoyo de todos los partidos que lo respaldan, "conduce a una centralización que no está siendo eficaz", ha insistido.

Por todo ello, ve necesaria una descentralización que permita que aquellas comunidades autónomas con industria de determinadas características puedan orientar adecuadamente las ayudas a lo que se necesita en cada territorio.

"Las comunidades que tienen la capacidad física para gestionar los expedientes deberían poder hacerlo. Esto ahora no está sucediendo y, por ello, padecemos un cuello de botella que afecta particularmente a las empresas, las industrias y la economía", ha indicado.

En la visita participan también Iñaki Oyarzábal, presidente del PP de Álava, e Iñaki García Calvo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria.