PP vasco advierte al PNV que "no hablar es una mala postura" tras su 'no' a Feijóo y lamenta que anteponga sus intereses

Garrido afirma que el PP está unido en torno Feijóo, "sin ningún tipo de duda" y que volvería a ser candidato si se repitieran elecciones



La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha lamentado que el PNV ni siquiera se siente a negociar la posible investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, porque "no hablar es una mala postura en la vida", y ha criticado que la formación jeltzale haya antepuesto "sus propios intereses" a los "intereses generales de los vascos".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Garrido ha considerado que "son excusas" que el PNV argumente que el PP "blanquea" a Vox para negarle su apoyo, y ha instado al partido jeltzale a actuar "con seriedad", aunque ha reconocido que "está en su derecho" de no apoyar la candidatura de Núñez Feijóo.

Así, la dirigente popular ha asegurado que es "una mala decisión" la adoptada por el PNV y que "no se entiende" que haya rechazado siquiera sentarse a dialogar con Núñez Feijóo, "cuando en el pasado ha tenido actitudes totalmente contrarias".

"No hablar es una mala postura en la vida. Sentarse a hablar es bueno, y más si estamos hablando de la gobernabilidad de España. Sabemos cómo actúa el PNV, diciendo que mira por los intereses de Euskadi, cuando no lo hace. Lo que hace es poner sus propios intereses encima de la mesa y no los intereses generales que tenemos los vascos", ha reiterado.

En todo caso, la secretaria general del PP vasco ha considerado que "por supuesto" que Núñez Feijóo "tiene opciones" de ser presidente del Gobierno, y, cuestionada sobre de dónde sacará los votos suficientes para ser investido, ha señalado que "sería conveniente saber qué va a hacer al final el PSOE".

Así, ha recordado que en España "siempre ha gobernado el partido más votado" y que, en este ocasión, "sin ninguna duda", el PP ha sido el que más votos ha obtenido en las elecciones generales del pasado 23 de julio, por lo que, en su opinión, "sería conveniente repestar la lista más votada".

En este sentido, ha preguntado al PSOE y a su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, "hasta dónde van a llegar con sus pactos", si van a proceder "con transparencia", y si van a contar con el apoyo del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de Junts y "van a traspasar esas líneas rojas que la sociedad no entiende".

En su opinión, si el PSOE se ha comprometido a no negociar con Junts nada que esté fuera de la Constitución, "entonces, no hay lugar para firmar pactos con Puigdemont u otros partidos".

"No tiene sentido firmar acuerdos con quienes quieren romper nuestra Constitución, y ahí meto también a Bildu y a ERC. Si la Constitución es una línea roja para Pedro Sánchez, no se entiende que piense en pactar con ciertos partidos. Debe actuar con transparencia y seriedad, y poner el interés general encima de la mesa", ha destacado.

FEIJÓO

Además, Laura Garrido ha asegurado que, "sin ningún tipo de duda", el PP está unido en torno a su presidente, Alberto Núñéz Feijóo, y que, en caso de que hubiera una repetición de las elecciones generales, volvería a ser su candidato.

La presidenta del PP vasco ha considerado que es "normal" que se escucharan gritos frente a la sede de Génova durante la noche electoral en favor de Isabel Díaz Ayuso, porque "es la presidenta de la Comunidad de Madrid y es muy conocida". "Debemos tomarlo con normalidad, y no en ningún otro sentido", ha añadido.

Garrido ha insistido en que Núñez Feijóo "es nuestro presidente y va a seguir siendo nuestro líder", que el pasado lunes recibió el apoyo de todos los presidentes autonómicos del PP, y que, en caso de se volvieran a convocar elecciones generales, "sin ningún tipo de duda, sería nuestro candidato".