PP acusa a Urkullu de "no haber hecho nada en el Gobierno"

Actualizado 26/01/2015 17:02:44 CET

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha asegurado que el PNV sale "prácticamente indemne" de las encuestas sobre intención de voto porque "no ha hecho nada en el Gobierno" y se ha limitado a subirse a la "ola a la que les ha llevado el Ejecutivo de Mariano Rajoy". "Es como cuando uno se sube a la cresta de la ola, que no tiene riesgo de caerse. Si uno coge las olas desde atrás, al final, sufre los riesgos de caerse", ha advertido.

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, La dirigente del PP vasco ha señalado que "cuando el trabajo te lo están haciendo los demás, parece que los recortes los hacen otros y los sacrificios los imponen otros". Por ello, cree que Urkullu y su Gobierno "pueden salir indemne" de los sondeos, "tanto en el tema económico como en el del modelo".

"Han cogido la cresta de la ola, la ola a la que les ha llevado el Gobierno de Mariano Rajoy, pero ellos no hacen nada. Están en 'a mí que no me toque nadie, y yo no tomo ninguna decisión' porque así las consecuencias de las decisiones no me van a afectar", ha añadido.

Para Llanos, "eso no es gobernar" porque la acción de gobierno implica "tomar las decisiones que a un país le convienen, sea el país Vasco, sea España, y, al final, ser conscientes de que alguna de esas decisiones puede no gustar a los ciudadanos".

Sin embargo, ha manifestado su convicción de que los ciudadanos "son muy inteligentes" y saben distinguir entre "una encuesta y el día de las elecciones". "Cuando depositen la papeleta, más allá del enfado que pueden tener, que lo podemos comprender, van a valorar la gestión y la recuperación económica. Creo que los datos van a ser diferentes", ha indicado.

SYRIZA

Por otra parte, y ante la victoria en las elecciones griegas de Syriza, la dirigente de los populares vascos ha llamado a "diferenciar absolutamente a España y Grecia".

Ha admitido que España "estuvo en una situación mala", pero el Gobierno del PP "consiguió librar el rescate" mientras Grecia "ha tenido que ser rescatada e intervenida". "Muchísimas de las decisiones que ha tenido que tomar ha sido precisamente por ese rescate", ha apuntado.

Según Llanos, tras la victoria de Syriza "hay que ver qué es lo que va a hacer" porque "una cosa es predicar y otra dar trigo". En su opinión, para cumplir los objetivos que se ha propuesto "hace falta fondos económicos". "¿De dónde van a sacarlos? ¿Quién va a prestar? ¿Los bancos van a prestar a Grecia? Si dentro de un año no hay nada de los que se ha prometido, se va a generar una frustración en el pueblo griego importante", ha dicho.

La secretaria general del PP vasco también ha aludido a Podemos, a la que ha definido como una fuerza política "que desde los platós de TV se apunta el tanto de cualquiera", y ha advertido de que "los populismos no son buenos".

Llanos, quien ha dicho haber regresado de la convención popular celebrada este domingo en Madrid con "muy buen sabor de boca", ha considerado que ésta ha sido importante para manifestar que "España le ha dado la vuelta a la situación que tenía hace tres años".

Además, ha destacado que el hecho de que 2015 sea un "año complicado" con la celebración de numerosas citas electorales, hacía "necesario" que los ciudadanos "sepan con claridad lo que ofrece el PP, que no es otra cosa que estabilidad, seriedad y poner a los ciudadanos por encima de todo".