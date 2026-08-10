El PP vasco denuncia que siga "el hostigamiento constante" a la Ertzaintza "por los radicales de siempre"

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BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha denunciado este lunes que continúe "la campaña de desprestigio a la Ertzaintza con un hostigamiento constante a sus miembros por los radicales de siempre".

De esta forma, Garrido se ha referido a las agresiones a nueve ertzainas y dos policías locales este pasado sábado de madrugada durante actuaciones desarrolladas en Eibar y Arrasate, en Gipuzkoa, y en Vitoria-Gasteiz.

A través de las redes sociales, la dirigente de los populares de Euskadi ha exigido al PNV que sea "contundente, firme y actúe de una vez". "No cabe un día rasgarse las vestiduras y, luego, ser tibio por mirar de reojo a Bildu", ha añadido.