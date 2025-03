PP vasco pide repatriar a los menores migrantes porque "pueden tener una vida perfectamente desarrollada" en sus países

Dice que disponen de "muchas posibilidades" en sus países y que es "supremacista" pensar que es mejor tutelarlos en la UE

VITORIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, ha afirmado que los menores de edad que llegan a España desde el extranjero y sin acompañamiento familiar "pueden tener una vida perfectamente desarrollada" en sus países de origen, por lo que se ha mostrado partidario de su "repatriación".

De Andrés, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha afirmado que "la primera opción" a la hora de tomar una decisión respecto a la situación de estas personas "tendría que haber sido la repatriación de todos esos jóvenes con sus familias".

"Es la primera opción, la más natural y la más conveniente para ellos; y parece que hay gente que directamente la descarta y cree que es mejor tutelarlos en Europa, que estén con sus familias en sus países", ha manifestado, tras lo que ha afirmado que "no comparte" esta postura.

El dirigente del PP, al que los periodistas han preguntado si no piensa que la razón de que estos menores vengan a Europa abandonando sus hogares es la búsqueda de oportunidades de las que carecen en sus países, ha respondido que "donde tiene que estar un menor de edad es con su familia y en su país".

"Además, creo que muchos de los países de los que proceden son países en los cuales hay un desarrollo muy importante y muchas posibilidades personales, de desarrollo personal y también del desarrollo del propio país", ha añadido.

De Andrés ha indicado que una "mayoría" de estas personas "se queda en su país", algo que "es la opción más adecuada para su país y para ellos mismos". "Lo creo sinceramente; y pienso que esta es una opción que se tendría que tomar en España, que es la repatriación a su país", ha subrayado.

"ES DIFÍCIL"

El presidente del PP vasco ha manifestado que sabe que esto "es difícil" y que "no se puede hacer en muchos casos", pero que debe ser "la primera opción siempre que se pueda hacer".

Por ese motivo, ha criticado que esta opción "ni siquiera se considere" en el nuevo sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados aprobado por el Gobierno central. De hecho, ha calificado de "supremacista" la actitud de quienes piensan que estas personas "están mejor tuteladas en Europa que en sus países con sus familias".

"No sé qué imagen o qué idea tienen de sus familias y de sus países para pensar que están mejor tutelados. Yo, desde luego, no comparto que no se conciba la posibilidad de devolverlos a sus familias, que creo que sería luego la más razonable", ha añadido.

El dirigente del PP ha manifestado que no piensa que la Unión Europea "vea esto mal", si bien ha reconocido que "no conoce" la posición de la UE a este respecto. "Pero vamos, me parece que cualquiera que tenga un poco de sensibilidad la tiene que compartir", ha asegurado.

De Andrés ha señalado que no ve que exista "razón alguna para pensar que esta no es una buena opción". "Es muy racista y es muy supremacista pensar que esos jóvenes están mejor tutelados por Europa que en sus países con sus familias", ha insistido, para añadir que "esa es una perspectiva de desprecio hacia esos países y hacia esas familias".

En la misma línea, ha denunciado que haya quien --según ha dicho-- piensa que "son tan deleznables esas familias y esos países como para que esos jóvenes no estén donde han nacido y donde pueden tener una vida perfectamente desarrollada, como lo hacen la mayoría de los jóvenes en esos países".