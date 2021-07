El PP de Vitoria denuncia "las cuatro grandes mentiras de Gorka Urtaran con el BEI"

VITORIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Vitoria-Gasteiz ha denunciado este miércoles lo que considera "las cuatro grandes mentiras de Gorka Urtaran con el BEI" (Bus Eléctrico Inteligente), durante la comparecencia extraordinaria solicitada por el PP en el ayuntamiento.

La portavoz del PP, Leticia Comerón, ha señalado que "la primera de las cuatro grandes mentiras es que no cuesta 42 millones, como él aseguró, sino que los técnicos han dicho que ya va por 55 millones gastados y aún hay que seguir sumando contratos nuevos todavía sin contabilizar, como el futuro aparcamiento de Iturritxu". "Llegaremos a 76 millones, como advertimos", ha aseverado.

El PP ha considerado que "la segunda gran mentira es que no hay solo dos contratos detrás de este gasto, sino que se ha troceado en 20 contratos distintos". La tercera, que "Vitoria va a tener que pagar mucho más. El ayuntamiento no sufraga 7,5 millones, como aseguró Urtaran, sino que ya llevamos casi el doble, 14,3 millones de euros. No es un 17,5% de la obra, sino el 26%".

Leticia Comerón ha indicado que "la cuarta gran mentira es que afirmó en el año 2016 que iba a conseguir 9 millones de financiación europea para este autobús y no solo no los consiguió, es que ni siquiera pidió aquellas ayudas".

Por último, la portavoz del PP ha puesto de relieve que "en todos estos años, el alcalde del PNV ha ocultado información fundamental, como que el BEI tendrá un gasto anual solo por funcionar de entre 1,5 millones y 2 millones. Es decir, el doble de lo que cuesta la Línea 2 de autobuses, un gasto que paga en solitario el ayuntamiento y que destapó el PP".