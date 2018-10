PP de Vitoria dice que el Avance del PGOU es "un cajón de sastre" que evidencia que Urtaran "no tiene modelo de ciudad"

Publicado 12/09/2018 18:09:02 CET

VITORIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Vitoria, Leticia Comerón, ha criticado que el documento que el Gobierno municipal prepara para presentar a la ciudadanía como 'Avance' del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, es "un cajón de sastre" que evidencia que el alcalde, Gorka Urtaran, "no tiene modelo de ciudad".

En un comunicado, Comerón ha recordado que en la legislatura anterior del PP se abordó el "proceso participativo" para "recoger opiniones y propuestas de los vitorianos" sobre el desarrollo urbano de la ciudad. Así mismo, ha indicado que ya en el inicio de esta legislatura, Urtaran "se comprometió a presentar el documento previo al avance entre abril y junio de 2016" para aprobar el 'Avance' en noviembre de 2016 y contar con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana a finales de este año 2018.

"Este fue el calendario inicial al que se comprometió este Gobierno. Ahora estamos a las puertas del final de 2018 y estamos muy lejos de cumplir con esas fechas", ha señalado Comerón, quien ha censurado que, ahora, con un "retraso de dos años sobre sus propios compromisos", Urtaran pretende presentar a los vitorianos para su opinión un "documento muy abierto, contradictorio, con grandes vacíos sobre el desarrollo urbano de la ciudad, y sin un visión global y coherente que atienda las necesidades actuales y futuras de Vitoria".

"Es una mezcla de ideas, muchas de ellas contradictorias. No hay modelo de ciudad claro, con una visión global y coherente que atienda a las necesidades actuales y prioridades futuras de la ciudad, cuando un avance debiera reflejar los objetivos y el modelo de ciudad de forma clara y este documento no lo recoge", ha reiterado.

En ese sentido, ha criticado que el Avance no recoge "ni detalles del soterramiento, ni un plan real para el centro ni para el Casco Medieval, ni las ampliaciones del tranvía a los nuevos barrios", sino que se presentan "multitud de alternativas muy abiertas que apuntan a direcciones muy distintas y que llegan a ser contradictorias entre sí".

Por ello, ha pedido al Gobierno Urtaran que "no lance a exposición pública este documento en este momento" y que "no maree a los vitorianos" porque "está muy lejos de ser realmente un 'avance' y no tiene un acuerdo de mínimos que de verdad recoja lo que necesita Vitoria".

"Antes de lanzarlo, aún hay que debatir y consensuar para poder después plantear un verdadero proyecto de ciudad. Tiene que trabajar para conseguir un documento más sólido y definido", ha concluido.