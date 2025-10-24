Pradales confía en que Sánchez "cumpla" y evite sumarse a la lista de presidentes que "incumplieron" el Estatuto vasco

VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha mostrado su "confianza" en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "cumpla" sus compromisos sobre las transferencias de competencias estatutarias a Euskadi, y ha afirmado que está en su mano decidir si quiere ser recordado "como el presidente que cumplió el Estatuto de Gernika tras 46 años, o como uno más en la larga historia de quienes lo incumplieron".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del PNV sobre su opinión respecto al Estatuto de Autonomía de Gernika, de cuya aprobación en referéndum se cumplirán 46 años este próximo sábado.

El lehendakari ha destacado que el Estatuto de Gernika se aprobó en un momento en el que "empezábamos a salir del túnel oscuro" que supusieron los 40 años de dictadura franquista, de la que ha destacado que pese a sus medidas represivas "no logró pisar el alma de nuestro pueblo".

Además, ha recordado que el Estatuto fue "un ejercicio de posibilismo" en aquel momento histórico, aunque no supuso en ningún caso "renunciar a las aspiraciones legítimas" del País Vasco.

Pradales ha lamentado, además, que aquella ley orgánica no contó con el apoyo de todas las sensibilidades políticas, dado que no tuvo el respaldo de "la derecha nacionalista española", que afirmaba que aquella norma "rompía España", ni con el de la izquierda 'abertzale', puesto que esta argumentaba que el Estatuto suponía "vender a Euskadi".

"CUMPLIR LO PACTADO"

No obstante, ha recordado que 46 años después de su aprobación, esta ley orgánica aún no se ha cumplido en su integridad. En este sentido, y en referencia a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la transferencia de las competencias estatutarias pendientes de traspasar a Euskadi, ha emplazado al presidente español a "cumplir lo pactado".

El lehendakari ha indicado que Sánchez tiene la "oportunidad histórica" de ser el presidente que permitió completar el desarrollo del Estatuto de Gernika, y que será el "quien decida cómo quiere ser recordado por el pueblo vasco: como el presidente español que cumplió el Estatuto de Gernika tras 46 años, o como uno más en la larga historia de quienes lo incumplieron".

"Debe decidir si cumple la palabra dada o si deja pasar esta oportunidad histórica. Confío, en que cumpla y en su mano está", ha añadido.

De todas formas, ha manifestado que "tras 46 años, la sociedad vasca, en cada oportunidad que tiene, viene demostrando su deseo de avanzar y ampliar el autogobierno vasco". "La voluntad democrática de este pueblo guiará siempre nuestro futuro; es mi compromiso", ha añadido.