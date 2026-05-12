Pradales defenderá el compromiso de Euskadi con "la paz, la democracia y la dignidad humana" en su encuentro con el Papa

El Lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, defenderá el compromiso de Euskadi "con la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social", y su apuesta por una Europa "más fuerte en el mundo y en Europa" durante su encuentro este miércoles con el Papa León XIV, que le ha invitado a la Audiencia General, que se celebrará en el Vaticano.

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, ha destacado la importancia que tiene para Euskadi esta visita a la Santa Sede.

"El Papa ha tenido la consideración de invitarnos, de invitar a Euskadi, y volvemos a estar presentes en un espacio de interlocución internacional de primer nivel", ha subrayado.

Ubarretxena ha recordado que allí el Lehendakari participará "en el diálogo sobre los grandes retos globales". "Lo haremos desde nuestro compromiso con la paz, la democracia, la dignidad humana, la justicia social y desde nuestra apuesta por que Europa sea más fuerte en el mundo y en Europa", ha asegurado.

En todo caso, ha precisado que será el propio Imanol Pradales el que explicará los detalles del encuentro y las cuestiones tratadas tras finalizar la visita.

El Papa León XIV invitó a Pradales a la Audiencia General que se celebrará el próximo miércoles en el Vaticano, en Roma, y tal como subrayó el Ejecutivo vasco, se trata de un encuentro de "alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional y permitirá compartir espacios de reflexión y diálogo en torno a los grandes retos globales y a valores fundamentales" en un momento de "especial complejidad internacional, marcado por el avance de discursos autoritarios y populistas, y el riesgo de involución en derechos y libertades".

León XIV, elegido Papa en mayo de 2025, ha situado desde el inicio de su pontificado "el diálogo, la cooperación entre pueblos y la promoción de la paz, la dignidad humana y la justicia social en el centro de su acción".

El encuentro entre el Pontífice y el Lehendakari se enmarca en la estrategia de acción exterior del Gobierno Vasco, orientada a situar a Euskadi en los espacios de interlocución internacional donde se abordan los grandes desafíos contemporáneos.

El Ejecutivo de Euskadi señaló que es un "posicionamiento coherente con la apuesta de Euskadi por una Unión Europea más fuerte en el mundo, comprometida con la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, valores que han sido y siguen siendo la brújula moral del Gobierno Vasco desde su constitución (en 1936)".