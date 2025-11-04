Pradales destaca el "incuestionable" compromiso del Gobierno Vasco con la EHU

VITORIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado el "incuestionable" compromiso del Gobierno Vasco con la universidad pública vasca, EHU, sobre la que ha afirmado que el próximo año recibirá la mayor aportación de su historia por parte del Ejecutivo autonómico.

Pradales, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la firma de un memorandum de colaboración con la Mancomunidad de Iparralde, ha respondido a las críticas del rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, al presupuesto destinado por el Gobierno Vasco a la universidad pública, por considerarlo insuficiente.

El lehendakari ha destacado que la EHU es "una institución académica esencial para Euskadi y para el conjunto del país", por lo que el Gobierno Vasco tiene "un compromiso incuestionable, tanto con la universidad pública, como con el conjunto del sistema universitario vasco".

En este sentido, ha recordado que es "la primera vez en la historia" que el Gobierno Vasco cuenta con un Departamento de Ciencia Universidades e Innovación".

Además, ha subrayado que el presupuesto para 2026 contempla un incremento de la partida destinada a la EHU del 6,9%, lo que supera el incremento presupuestario del departamento en su conjunto. "Pongamos en valor la apuesta de país que hace este Gobierno por la ciencia las universidades y la investigación y la innovación", ha manifestado.

Imanol Pradales ha añadido que el presupuesto del año que viene contempla, entre aportaciones ordinarias y finalistas a la EHU, y "sin contar otras que pudieran venir de carácter extraordinario", más de 426 millones de euros para la universidad pública, lo que es la mayor aportación "de la historia" de la EHU.