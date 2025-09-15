Pradales espera "grandes avances" en competencias y acordar las "bases" de un nuevo autogobierno en este curso político

El lehendakari reafirmará en el pleno de política general su apuesta por la "estabilidad" y por "colaborar" con el Gobierno central

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha reafirmará este próximo jueves, en el debate de política general del Parlamento Vasco, en su compromiso con "el diálogo y la colaboración" con el Gobierno central para contribuir a la "estabilidad" y al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de autogobierno, un ámbito en el que espera alcanzar "grandes avances" en el nuevo curso político que ahora se inicia, en el que estima que se deben acordar "las bases del futuro autogobierno" de Euskadi.

Pradales dedicará una parte de su intervención en la Cámara vasca, a la que ya remitido un extracto de su discurso del jueves, al análisis del proceso para la transferencia a Euskadi de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de 1979 pero que aún siguen en manos del Estado, así como al debate en torno a la reforma del sistema de autogobierno vasco.

En este adelanto de la intervención del lehendakari, Pradales insiste en su compromiso con "el diálogo, la participación, el acuerdo y la colaboración". "Es la manera de hacer política en la que creo y es lo que nos exige la ciudadanía: mínimo ruido posible, consenso, colaboración y búsqueda permanente de resultados", precisa.

El lehendakari considera que el actual "tiempo de incertidumbre" requiere de "una actitud de escucha activa, atención a las demandas y necesidades de la ciudadanía, y audacia y valentía a la hora de tomar decisiones en las políticas públicas".

No obstante, lamenta que en el ámbito del Estado español "los principales ámbitos de acción institucional se están enfocando desde el prisma del interés partidista", y que "no hay un horizonte de entendimiento para retos trascendentales". Como ejemplo, cita el debate político suscitado en torno a los incendios de las últimas semanas, en el que denuncia que hay quien ha utilizado esta cuestión "para tratar de avivar la pulsión recentralizadora y jacobina en el Estado".

REALIDAD "INDESEADA"

Pradales considera que la forma de responder desde Euskadi a esta realidad "indeseada" es "mantener abiertos los cauces del diálogo y la colaboración, centrados en preservar la estabilidad y en sacar adelante la agenda vasca".

En este punto, recuerda la existencia de "una agenda política bilateral abierta con el Gobierno español", en la que se incluyen cuestiones como la propuesta de corresponsabilidad en materia de migración, el plan de inversiones en la red eléctrica y la descarbonización de la industria, la participación "directa" en la gestión de los fondos europeos, o el traspaso de las competencias pendientes para culminar el Estatuto de Gernika.

El lehendakari subraya que en el ámbito del autogobierno, "el pacto obliga y contamos con los foros de trabajo necesarios para garantizar su cumplimiento íntegro". "El tiempo avanza, y debemos hacer efectivo el compromiso asumido por el Gobierno Vasco y el Gobierno de España para negociar y acordar todas las competencias pendientes", añade.

Pradales recuerda que, con el objetivo de facilitar el acuerdo, el Ejecutivo autonómico ha estructurado cuatro bloques de negociación: Seguridad social y Políticas de empleo; Infraestructuras; Seguridad pública; y Hacienda, finanzas y empresa. Además, indica que en octubre se remitirán todas las propuestas "concretas y documentadas" al Gobierno español.

Sin embargo, considera que es necesario "dar nuevos pasos", puesto que "las negociaciones no se pueden alargar sin limite". "El mundo avanza rápido, tenemos grandes necesidades y no nos podemos parar", manifiesta el lehendakari en su discurso, en el que pone de manifiesto que "la época política que vivimos nos brinda una oportunidad".

De esa forma, subraya que "en este nuevo curso político debemos conseguir grandes avances y tenemos que acordar las bases del futuro autogobierno". En este sentido, recuerda que el programa de gobierno "recoge el compromiso de alcanzar un nuevo pacto estatutario".

Dicho pacto --añade-- "debe identificar y corregir las competencias estatutarias que se han visto alteradas a través de mecanismos que han afectado o mutado su contenido". Además, señala que un nuevo acuerdo estatutario deberá "impulsar el desarrollo de capacidades políticas que estaban apuntadas en el Estatuto de Gernika o plantear nuevas competencias adecuadas a la realidad actual, que nos ayuden a encarar con garantías nuestro futuro".

"VENTANA DE OPORTUNIDAD"

Esas nuevas "capacidades políticas" --indica Pradales-- contribuirán a "seguir mejorando el nivel de prosperidad, bienestar y cohesión de la sociedad vasca". El lehendakari considera que "la estabilidad en Euskadi y el momento político en el Estado nos ofrecen una ventana de oportunidad para hacer efectivo este objetivo nuclear de la legislatura: defender el autogobierno alcanzado, materializar el autogobierno reconocido pendiente de transferir, y alcanzar un nuevo pacto estatutario".

En otro momento de su intervención, constata que "el auge de los populismos y los extremismos es una realidad", y que la razón de ser de estos movimientos es "combatir, dividir y destruir el proyecto de integración europeo".

RESPUESTA FRENTE AL "EXTREMISMO"

"Este es el desafío que tenemos ante nosotras y nosotros, y nos toca hacerle frente; el populismo y los extremismos exigen un contrapunto fuerte y claro por parte de los que creemos en el proyecto europeo", subraya el lehendakari en el extracto de su discurso del próximo jueves.

En este texto, Pradales señala que Euskadi ha de actuar en el campo internacional "teniendo en cuenta sus debilidades y fortalezas". Dado que en esta esfera internacional Euskadi no puede actuar "sola", el lehendakari pone de relieve que "es imprescindible elegir bien nuestros aliados".

Pradales, que en su intervención reafirmará el compromiso del País Vasco con "la democracia, la paz, la libertad, la tolerancia, la seguridad, la igualdad, y la justicia social", afirma que tiene claro "al lado de quiénes queremos estar", tras lo que destaca que se alinea junto a "los que defienden nuestros valores y comparten nuestra manera de ver Europa y el mundo".

En su intervención, también analiza la situación de los servicios públicos y se fija el objetivo de " ampliar el sistema de bienestar y adecuarlo a las necesidades de la época actual". "El reto que afrontamos es doble: garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar y acertar en su transformación", pone de manifiesto.

De esa forma, ha planteado la importancia de conjugar "el fortalecimiento de los servicios públicos y su sostenibilidad", ya que "no debemos hipotecar el futuro de las personas que vendrán". Pradales pone de relieve que "la situación exige el máximo rigor, eficacia y eficiencia, tanto en el gasto como en la inversión pública", y manifiesta su "apuesta decidida" por el impulso de la actividad económica, el apoyo a la empresa y el emprendimiento, los nuevos sectores económicos y una política industrial "sólida".