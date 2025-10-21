Pradales exige a Estado y Europa "mayor compromiso" para proteger el sector del acero, "clave para la industria vasca"

El Lehendakari, Imanol Pradales, durante la inauguración del congreso internacional del acero 'Steel Tech 2025', en BEC, junto a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, Fernando Espada (Siderex) y José Noldin (AISTE). - David de Haro - Europa Press

Inaugura en BEC 'Steel Tech 2025, Congress & Expo', con 64 firmas expositoras y cerca de 40 ponentes, que incluye International Steel Week

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha exigido al Estado y a la Comisión Europea "mayor compromiso y rapidez" para proteger el sector del acero, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del Gobierno Vasco de defender las reivindicaciones de este sector "clave" para la industria y el empleo en Euskadi "en todos los foros europeos".

Pradales ha inaugurado este martes 'Steel Tech 2025, Congress & Expo', el encuentro internacional de referencia para la industria vasca que reúne durante tres días en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) a 64 firmas expositoras y a cerca de 40 ponentes que analizarán en profundidad los grandes retos del sector desde una marcada visión internacional.

Organizado por Siderex-Asociación Clúster de Siderurgia y BEC, con la colaboración de UNESID y el respaldo de la Diputación Foral de Bizkaia, ICEX y SPRI-Gobierno Vasco, el congreso acogerá la celebración de International Steel Week, una iniciativa que nace de la alianza entre Steel Tech, Congress & Expo, y European Steel Forum, cuyo 'host' es IDOM.

En el acto de inauguración también ha tomado parte la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, del director general de BEC, Xabier Basañez, el presidente de Siderez, Fernando Espada, y el presidente del Capítulo Europeo de AISTE, José Noldin.

En su intervención, el lehendakari ha afirmado que "vivimos momentos decisivos y convulsos para la industria, especialmente para el sector siderúrgico", y ha asegurado que en Euskadi "vamos a mantener firme nuestra apuesta histórica y vamos a seguir desarrollando una industria sólida, para crecer como pueblo y en bienestar".

"Para ello nos toca arriesgar y mojarnos en la defensa de nuestro tejido y también en la mejora, para garantizar la competitividad, ya que la clave es acertar en la transformación", ha remarcado.

Tras señalar que las instituciones europeas "tienen definida una hoja de ruta para hacer frente a la situación" con los planes "Clean Industrial Deal" y "Action Plan for Steel and Metals", así como el Plan de Aceleración e instrumento comercial a largo plazo de apoyo a la industria siderúrgica europea, Pradales ha dicho "compartir el espíritu de todas estas medidas", pero ha advertido que "no es suficiente".

Así, ha manifestado que "es hora de pasar de las palabras a los hechos, de los planes a las acciones", porque el sector del acero "representa un desafío existencial para nuestra supervivencia" en Euskadi.

El lehendakari, que ha advertido que "el arancel del 50% impuesto por la administración Trump amenaza gravemente la competitividad de nuestro tejido industrial, especialmente a productores de tubería para el sector energético, de aceros especiales y a las pymes de forja, estampación y mecanizado", ha asegurado que desde el Gobierno Vasco van a seguir al lado de las empresas del sector del acero, con iniciativas como el "escudo comercial" de 2.150 millones activado el pasado mes de abril mediante el Grupo de Defensa Industrial o el acuerdo alcanzado con el Estado para conseguir 5.200 MW adicionales en la red eléctrica vasca, "fundamentales para acometer inversiones y nuevos proyectos industriales que requiere nuestro tejido productivo".

Pradales ha defendido que desde Euskadi están actuando, pero "no es suficiente, necesitamos mayor compromiso y rapidez por parte del Estado y de la Comisión Europea". "Llevaremos la defensa del sector del acero vasco a cada reunión y a cada grupo de trabajo, en Madrid y en Bruselas. Porque tenéis y tenemos, demasiado en juego", ha afirmado, para añadir que los planes para "seguir construyendo un camino hacia un acero europeo soberano y descarbonizado" están definidos hace tiempo, pero "ahora hay que llevarlos a la práctica con la máxima celeridad".

"Es el momento de la toma de decisiones para proteger el sector del acero europeo. Nos jugamos miles de empleos, riqueza, y la viabilidad de una actividad tractora de la industria manufacturera vasca. Nos jugamos el seguir forjando un futuro industrial y próspero para las próximas generaciones", ha concluido.