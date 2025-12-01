Pradales insta a que Euskadi, Navarra e Iparralde unan fuerzas para ser protagonistas en la reindustrialización de la UE

El Lehendakari, Imanol Pradales - IREKIA

BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha instado en Bidart, donde ha comenzado una visita oficial a Nueva Aquitania, a que Euskadi, Navarra e Iparralde unan fuerzas para ser protagonistas en la reindustrialización de la UE. Además, ha destacado que su ambición es dar "mayor ritmo" a la competitividad europea, "de arriba a abajo, desde las naciones y territorios".

Pradales, que lidera una misión empresarial y estratégica en Nouvelle-Aquitaine (Francia), ha comenzado este lunes su viaje de dos días, con su visita en Bidart a la empresa SophIA Genetics, referente en biotecnología, donde el Lehendakari ha conocido de primera mano los avances en investigación y desarrollo de esta firma.

La delegación vasca analiza, además, la experiencia de varios hospitales vascos que ya utilizan la plataforma creada por SophIA Genetics, que le permitirá identificar nuevas posibles líneas de colaboración en el ámbito de la salud digital y la medicina de datos.

En su visita a la empresa, el Lehendakari ha estado acompañado del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. SophIA Genetics SA, es una compañía de tecnología sanitaria, con implantación en 72 países, que emplea la inteligencia artificial (IA) para diagnóstico de cáncer y enfermedades raras.

Uno de sus cofundadores es Jurgi Camblong, hijo del fallecido dirigente del PNV en Iparralde y exconcejal en Bidart, Ramuntxo Camblong, ingeniero electrónico formado en París y en Angers, que fue profesor de electrónica, matemáticas y física en el "Lycée technique" de Hasparren, presidente de la Asociación de Cooperativas de Aquitania, y cofundador de Seaska, la federación de Ikastolas de Iparralde.

En su intervención, el Lehendakari ha enfatizado que se trata de un proyecto impulsado "por el deseo de mejorar la vida y la salud de las personas". "Te ha movido el deseo de cambiar el mundo y de crear oportunidades para nuestro país, Jurgi, sin límites, como hizo tu padre", ha destacado.

Se trata, según ha asegurado, del mismo objetivo que ha llevado a la delegación vasca a realizar esta visita a Nueva Aquitania, la de "seguir construyendo Euskadi y Europa". Por ello, mantendrán varios encuentros e iniciativas de trabajo durante este lunes y martes con agentes económicos, institucionales y políticos, para trabajar dos pilares: reforzar la agenda económico-industrial entre Nueva Aquitania y Euskadi, y fomentar la conectividad europea impulsando la conexión ferroviaria del norte.

En este sentido, ha recordado que en el último mes han reafirmado su compromiso de profundizar en el trabajo "sin límites", con el Gobierno de Navarra, y con la Comunidad de Iparralde, en el marco de la Eurorregión.

"No tenemos otra opción: tenemos que unir fuerzas para poder movernos más rápido. Los territorios que formamos el Eje Atlántico no podemos tener una periferia sin fuerzas. Tenemos que y queremos ser protagonistas en la reindustrialización de Europa", ha asegurado.

"DESDE LAS NACIONES Y TERRITORIOS" DE EUROPA

Imanol Pradales ha destacado que tienen "la ambición de darle un mayor ritmo al objetivo de impulsar la competitividad europea". "Y queremos hacerlo desde el modelo europeo en el que creemos: de abajo arriba, desde las naciones y territorios que conformamos Europa, fomentando la conectividad, y la colaboración empresarial, científica y tecnológica en los sectores estratégicos de la nueva economía". "Este es el objetivo de los encuentros que vamos a mantener durante estos días", ha afirmado.

Tras señalar que la Comisión Europea, "en respuesta a la ventaja que han alcanzado los EEUU y China, ha decidido apostar con fuerza por promover las innovaciones transformadoras", ha indicado que, en ese escenario, Euskadi y Nouvelle-Aquitaine tienen "mucho que aportar en un ámbito de futuro clave como las biociencias".

"Ambas contamos con ecosistemas biosanitarios avanzados, con orientación hacia la innovación, la colaboración público-privada y el desarrollo de startups. Tenemos polos tecnológicos, universidades de referencia y hospitales con capacidad investigadora", ha subrayado.

El Lehendakari ha destacado que lo "más importante" es que sus "capacidades son complementarias". "En Euskadi destacamos por nuestra especialización industrial en terapias avanzadas, bioproducción, biotecnología aplicada y fabricación de dispositivos médicos. En Iparralde y Nouvelle-Aquitaine disponéis de un tejido empresarial más amplio y diversificado, una mayor masa crítica de centros clínicos y de investigación, y polos sectoriales como el biocluster de Burdeos", ha añadido.

Por último, Pradales se ha referido al ensayo de Ramuntxo Camblong, 'Gure ekonomiaren hiru pondu' "en el que analizó las relaciones entre Iparralde y Hego Euskal Herria, junto a la industria y la demografía". En todo caso, ha precisado que "la situación de entonces no tenía nada que ver con la actual: Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Navarra estaban bajo la dictadura y fuera de Europa. La realidad administrativa de los territorios del Norte era también muy diferente", ha subrayado.

No obstante, ha explicado que "nuestros predecesores vieron el futuro en Europa y en la colaboración sin fronteras". "Y el tiempo les ha dado la razón. ¡Movámonos para seguir derribando obstáculos y aprovechar todas las oportunidades!", ha animado.

FORTALECER VÍNCULOS ECONÓMICOS

La delegación vasca, liderada por el Lehendakari, pretendecon su viaje a Nueva Aquitania fortalecer los vínculos económicos, tecnológicos e institucionales con esta región francesa. Se enmarca en el evento 'Nouvelle-Aquitaine/Euskadi-Innovation & Business Connect', organizada conjuntamente por el Gobierno Vasco, la Región de Nouvelle-Aquitaine, Basque Trade & Investment y la Cámara de Comercio e Industria de la región francesa.