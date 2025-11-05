Pradales no ve inconveniente en reunirse con el rector de EHU, pero le emplaza a un encuentro primero con el consejero

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, no ve inconveniente para celebrar una reunión con el rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, con el fin de que este le presente en detalle el informe de necesidades que ha elaborado el equipo rectoral de la citada universidad, pero le ha emplazado primero a mantener un encuentro con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Fuentes de Lehendakaritza han respondido así a la petición del rector de la EHU de reunión "urgente" al lehendakari, junto al consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, y a Pérez Iglesias, después de que este último presentara el anteproyecto de Presupuesto del departamento, que incluía un total de 426 millones para la universidad pública vasca. En la comparecencia en el Parlamento vasco, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación negó que la EHU esté infrafinanciada.

En respuesta, Bengoetxea reclamó "respeto institucional" y solicitó el encuentro con Imanol Pradales. Precisamente, el consejero de Universidades ha expresado esta mañana en los micrófonos de Radio Popular que esta petición de rector de reunirse con el lehendakari, supone "una desautorización del consejero en toda regla".

Asimismo, ha lamentado que el rector de la Universidad del País Vasco haya acudido primero a los medios para presentar el informe de necesidades que ha elaborado el equipo rectoral de la citada universidad, y luego haya solicitado una reunión con Pradales.

Por su parte, Joxerramon Bengoetxea considera "fundamental que el Gobierno Vasco conozca de primera mano las necesidades detalladas y cuantificadas de la universidad", ya que defiende que "el aumento previsto en el proyecto de presupuestos, no es suficiente para abordar la necesaria digitalización de la universidad, el mantenimiento de infraestructuras, la atracción y retención de talento y la gestión del creciente volumen de la oferta académica así como de la actividad investigadora".

"EL INCUESTIONABLE COMPROMISO" DEL GOBIERNO VASCO

Precisamente, ayer Imanol Pradales destacó el "incuestionable" compromiso del Gobierno Vasco con la universidad pública vasca, EHU, sobre la que ha afirmado que el próximo año recibirá la mayor aportación de su historia por parte del Ejecutivo autonómico.

Lo hizo en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la firma de un memorandum de colaboración con la Mancomunidad de Iparralde. Pradales puso en valor a la EHU como "institución académica esencial para Euskadi y para el conjunto del país", por lo aseguró que el Gobierno Vasco tiene "un compromiso incuestionable, tanto con la universidad pública, como con el conjunto del sistema universitario vasco".

En este sentido, recordó que es "la primera vez en la historia" que el Gobierno Vasco cuenta con un Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación". También subrayó que el presupuesto para 2026 contempla un incremento de la partida destinada a la EHU del 6,9%, lo que supera el incremento presupuestario del departamento en su conjunto. "Pongamos en valor la apuesta de país que hace este Gobierno por la ciencia las universidades y la investigación y la innovación", manifestó.

El Lehendakari añadió que el presupuesto del año que viene contempla, entre aportaciones ordinarias y finalistas a la EHU, y "sin contar otras que pudieran venir de carácter extraordinario", más de 426 millones de euros para la universidad pública, lo que es la mayor aportación "de la historia" de la EHU.