Pradales pide celebrar la bilateral con Sánchez en julio para cumplir el Estatuto pese a "autos e imputaciones"

SAN SEBASTIÁN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido que se celebre antes del 31 de julio la comisión bilateral que preside conjuntamente con el presidente Pedro Sánchez para "dar el paso definitivo" en el cumplimiento del Estatuto de Gernika pese a "autos e imputaciones" de los tribunales. En este sentido, ha avisado que "es el momento de la verdad" con el traspaso de la Seguridad Social, Puertos, y Seguridad pública y Régimen electoral municipal, y ha asegurado que "no vale con resistir" en el Gobierno.

Pradales, que ha participado en un nuevo encuentro en El Diario Vasco, se ha referido "al presente y al futuro del Autogobierno Vasco", con 2026 como "año clave". En este sentido, ha recordado que el 16 de enero se formalizó el traspaso de cinco nuevas competencias, mientras que el 25 de marzo se suscribieron once acuerdos en materia tributaria y fiscal y el 26 de marzo se cerró el acuerdo político para ocho nuevas materias en la Comisión Bilateral en Moncloa.

La "próxima estación", según ha destacado, se encuentra en julio de este año, con el objetivo de cerrar las carpetas abiertas de la Agenda Bilateral, "y dar un paso definitivo en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika".

Las grandes materias de negociación se agrupan en tres bloques: Seguridad social, Puertos, y Seguridad pública y Régimen electoral municipal. "Es el momento de la verdad", ha asegurado.

"EL REGUERO DE AUTOS E IMPUTACIONES"

El Lehendakari ha recordado, en el actual contexto, que "el reguero de informes, autos e imputaciones no ha cesado a lo largo de estos meses", y ha señalado que hace un año, cuando él participaba en el anterior Foro de El Diario Vasco, saltaba el 'caso Cerdán'.

"Hoy estamos pendientes del caso Zapatero' y del "caso Leire". Son acusaciones muy graves, noticias que ahondan en el descrédito de la política, y todos deberíamos ser conscientes de lo que esto significa", ha remarcado.

A su juicio, "la mejor respuesta es actuar con ejemplaridad, transparencia y celeridad". "Gobernar es dar la cara, tomar decisiones, forjar acuerdos y cumplir los compromisos. No valen excusas, el ruido, la crispación y la confrontación política en Madrid, no pueden ser una razón para no gobernar. La inercia o la mera resistencia solo alimentan a quienes cuestionan la legitimación y la capacidad del Gobierno español", ha subrayado.

Imanol Pradales ha advertido que "gobernar no solo es resistir". "Por nuestra parte, estamos centrados en avanzar y alcanzar nuevos acuerdos. No nos vamos a despistar de este objetivo. Trabajaremos día y noche sin levantarnos de la mesa hasta lograr que se cumpla todo lo pactado", ha añadido.

No obstante, ha dicho que, para eso, se necesita que su "contraparte se siente a la mesa con la misma actitud y determinación, sin despistarse". "El pacto obliga y el tiempo apremia. Es necesario trabajar mucho y acordar los contenidos concretos para que la Comisión Bilateral se reúna antes del 31 de julio", ha pedido, para recordar las palabras de San Ignacio: "el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras".

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