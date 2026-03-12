Pradales pide a Sánchez eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica y reducir el IVA de la luz al 5%

Pradales, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco - EUROPA PRESS

VITORIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un decálogo de medidas para hacer frente el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, entre las que se encuentra la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica, una reducción "drástica" de los peajes al transporte y distribución que pagan las grandes industrias consumidoras de gas y electricidad, un incremento de las compensaciones por emisiones de CO2, y la reducción del IVA de la factura eléctrica del 21% al 5%".

Además, por otra parte, en una iniciativa conjunta con Canarias, Pradales ha solicitado también al presidente del Gobierno central que convoque un foro de urgencia para coordinar medidas ante la situación derivada de este conflicto.

Pradales, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha explicado que en la reunión del Grupo para la Defensa Industrial celebrada este pasado miércoles, muchas empresas le trasladaron un mensaje "alto y claro", consistente en que es necesario adoptar medidas "urgentes" para combatir el incremento de los costes energéticos a raíz de la guerra en Oriente Medio.

El lehendakari, que ha subrayado que también es necesario actuar para "proteger el bolsillo de las familias vascas", ha informado de que el Consejo de Gobierno vasco del próximo martes aprobará "un primer paquete de medidas relevantes". Estas medidas --ha indicado-- se orientarán a la financiación de las empresas, la protección de las pymes, el refuerzo de la autonomía energética de Euskadi, y la protección de los puestos de trabajo "por si este conflicto se alarga".

En todo caso, ha subrayado que es importante que "otras instituciones" se impliquen también en la búsqueda de soluciones en sus respectivos ámbitos competenciales. De esa forma, ha recordado que "lo que afecta a la limitación de la factura eléctrica para las industrias electrointensivas depende fundamentalmente del Gobierno español".

Por ese motivo, ha anunciado que ha remitido al presidente, Pedro Sánchez, una carta en la que le solicita "un decálogo de medidas que pueden ayudar a reducir la factura eléctrica, que ya está sufriendo aumentos muy importantes en las industrias electrointensivas de Euskadi".

El lehendakari ha detallado cuatro de las medidas recogidas en dicho decálogo, que ha calificado de "muy relevantes" y que --según ha recordado-- ya se activaron "de alguna manera" al inicio de la guerra en Ucrania ante la crisis de precios registrada en aquel momento.

De esa forma, ha propuesto a Sánchez la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica, una reducción "drástica" de los costes de peajes al transporte y distribución que pagan las grandes industrias vascas consumidoras de gas y electricidad, y "una maximización de los importes que están ya permitidos por ley para los mecanismos de compensación por emisiones de CO2".

Pradales ha explicado que el Ministerio de Industria "tiene una capacidad de activar 600 millones de euros de compensaciones", y que "solo tiene una previsión de 240 millones de ayudas públicas". "Lo que le pedimos al Ministerio es que llegue hasta los 600 millones, que por ley puede hacerlo", ha añadido.

A su vez, plantea a Sánchez que, desde el punto de vista de las familias, "se analice con urgencia la posibilidad de reducir el IVA del 21% de la factura eléctrica al 5%", tal y como --según ha recordado-- se hizo también con la guerra de Ucrania.

PROPUESTA CON CANARIAS

Pradales ha explicado que, al margen de este decálogo que ha propuesto en nombre del Gobierno Vasco a Sánchez, ha remitido al presidente del Gobierno una propuesta conjunta con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el fin de garantizar la "coordinación" entre todas las instituciones "para multiplicar el impacto que puedan tener las medidas de choque que haya" en el caso de que el conflicto en Oriente Medio "se alargue".

Con ese fin --y tal y como ha anunciado esta misma mañana el propio Clavijo-- el lehendakari y el presidente canario han propuesto a Sánchez que se convoque "un foro de urgencia" en el que se puedan coordinar estas medidas". Pradales ha explicado que este foro debería reunir a todas las comunidades autónomas, si bien ha indicado que el formato no tendría por qué ser el de una Conferencia de Presidentes autonómicos.

Pradales ha añadido que "es el momento de dar la talla, de estar a la altura, y de coordinarnos todas las instituciones". El lehendakari ha subrayado también la importancia de que, desde el ámbito europeo, se haga "presión" para contribuir a una desescalada "rápida" del conflicto.

CONSECUENCIAS "MUY GRAVES"

En este sentido, ha advertido de que si la guerra se prolonga "las consecuencias, no solo económicas sino también sociales, van a ser muy graves y muy negativas para todos". "La Unión Europea tiene que actuar con firmeza, con una única voz y como un actor político global", ha manifestado. Pradales ha explicado en este sentido que "lo importante es que el conflicto no se alargue", si bien ha advertido de que, en el caso de que la guerra se prolongue en el tiempo, "hay que estar preparados y hay que dar la talla".

"Aquí cada uno no podemos hacer la guerra por nuestro lado, sino que tenemos que coordinar esfuerzos, estar a la altura, dar la talla; y ahí nos tenemos que unir el gobierno español, el Gobierno de Euskadi y el resto de las instituciones", ha añadido.