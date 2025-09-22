Pradales pide a la UE que dote de "nuevas capacidades políticas" a las naciones sin Estado

Pradales ha recibido a una representación de embajadores europeos en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz - GAIZKA UCEDA-IREKIA

Defiende el proyecto de Macrorregión Atlántica y la oficialidad del euskera ante una representación de embajadores de países europeos

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este lunes, ante una representación de los embajadores de la Unión Europea acreditados en España, que la UE debe dotar a "pueblos y naciones sin Estado", incluida Euskadi, de "nuevas capacidades políticas" para seguir marcando la "pauta ética" ante el auge de los autoritarismos y para dar una respuesta adecuada a los desafíos económicos y climáticos.

Pradales, que ha recibido a esta representación diplomática en el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria-Gasteiz, ha destacado que la situación mundial "cada vez es más incierta, volátil e insegura", en un contexto en el que, al margen de otros factores como el "genocidio" en Gaza o la crisis climática, se está produciendo un "auge de autocracias, gobiernos autoritarios y populismos".

Ante esta situación, ha advertido de la necesidad de "una Europa que no esté a la expectativa y sea meramente reactiva". "Necesitamos una Europa que reclame su lugar de liderazgo en el mundo, que tome la delantera y se anticipe a los retos", ha afirmado, para lamentar a continuación que "incluso cuando la respuesta ha sido unitaria, ha llegado tarde, tras procesos de negociaciones demasiado largos".

Pradales ha advertido de que "la lentitud exasperante con la que avanza la UE puede ser nuestro camino irreversible hacia la irrelevancia", dado que "el mundo actual nos exige mucha más velocidad, escala e intensidad".

"FALTA DE CONTUNDENCIA"

A su vez, ha subrayado que "la falta de una posición contundente y coherente en determinadas situaciones erosiona la credibilidad del proyecto europeo, y lo debilita ante el resto de las potencias". Como ejemplo, ha citado la forma en la que se ha reaccionado ante "la barbarie humanitaria" de Gaza.

El lehendakari ha destacado que se ha de pasar "de los informes a la acción", con el fin de garantizar la autonomía europea en industria, energía, defensa, alimentación, acción climática, y tecnología. "Vienen meses decisivos, y para afrontarlos con éxito necesitamos una Europa con mayor autonomía política", ha indicado.

Al margen de las "esperanzadoras" medidas anunciadas recientemente por la Comisión Europea en materia de competitividad o vivienda, ha considerado necesario "transformaciones en materia de gobernanza". De esa forma, ha indicado que se ha de superar el actual sistema, "cada vez menos apto para los nuevos tiempos" y "cuyo paradigma es la unanimidad, con su corolario: el veto".

Pradales ha recordado que en los últimos años, "en demasiadas ocasiones este mecanismo ha sido utilizado 'de facto' como mecanismo de bloqueo egoísta y para la obtención de contrapartidas, en la mayoría de casos financieras", lo que ha obstaculizado la toma de decisiones e impedido que la UE "alcance todo su potencial en la escena internacional".

MAYORÍAS FRENTE A UNANIMIDAD

"Ni los juegos de equilibrios ni los acuerdos de mínimos sirven para garantizar la supervivencia de Europa", ha alertado, tras lo que ha propuesto "avanzar hacia un sistema de mayorías", en el que "los pueblos y naciones sin estado sean parte activa de una verdadera gobernanza multinivel, basada en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad".

El lehendakari ha manifestado que "urge" realizar "un salto hacia un poder distribuido más justo y hacia una gobernanza colaborativa más eficaz". En este sentido, ha indicado que pueblos y naciones como Euskadi "tienen mucho que aportar al fortalecimiento de Europa", especialmente en ámbitos como el impulso a la cooperación transfronteriza, la reindustrialización y el fortalecimiento democrático.

En su intervención, ha puesto de manifiesto que "Europa debe ganar autonomía política y marcar la pauta ética", así como "defender los valores que definen el modelo europeo". Este proceso --ha añadido-- se debe acometer "dotando a naciones como el País Vasco, que tanto han contribuido al proyecto europeo, de nuevas capacidades políticas para seguir haciéndolo".

Pradales se ha mostrado partidario de una Europa de "redes de colaboración flexibles", dado que las alianzas entre gobiernos subestatales "pueden catapultar muchos de los proyectos transformadores, además de favorecer una mayor cohesión". En este sentido, ha considerado necesario "hacer realidad la Macrorregión Atlántica", un proyecto "vital" para reforzar las capacidades del arco atlántico en la Unión y para potenciar los intereses de esta zona en las relaciones trasatlánticas.

El lehendakari ha solicitado la colaboración de los embajadores para que poder dar "el paso definitivo" en este proyecto. Además, tras recordar que se están configurando "nuevas cadenas de valor" fuera y en el interior de Europa, ha señalado que la descarbonización, la transformación digital y la cooperación entre distintos territorios "cobran una importancia renovada" en ese escenario, en el que --además-- Euskadi presenta "capacidades singulares y alto potencial científico, tecnológico y empresarial para contribuir a la reindustrialización europea".

Por ese motivo, ha planteado la conveniencia de "arbitrar mecanismos que permitan a las instituciones vascas y otros gobiernos subestatales participar en el diseño del nuevo Marco Financiero Plurianual y la Política de Cohesión".

CUMBRE INTERNACIONAL EN EUSKADI

El lehendakari ha recordado que en la agenda política "bilateral" entre los gobiernos central y vasco, realizó una propuesta para que Euskadi pueda "participar directamente en la gestión y redistribución de los fondos europeos". En este sentido, ha anunciado que en febrero de 2026 Euskadi organizará una cumbre con los gobiernos de las regiones más industrializadas de Europa, en la que se analizará la respuesta que se ha de dar a "los grandes desafíos en materias como la Inteligencia Artificial (IA), los procesadores cuánticos, las tecnologías limpias, o las biociencias.

Pradales ha señalado que gobiernos como el vasco juegan "un papel decisivo en la ejecución de las políticas y en el fortalecimiento democrático del proyecto europeo", ya que permanecen "en la primera línea de contacto con la ciudadanía, recibiendo sus 'inputs', entendiendo sus necesidades, y afrontando la responsabilidad de darles respuesta de forma directa".

OFICIALIDAD DEL EUSKERA

También se ha referido a la situación del euskera, que según ha recordado es "una de las más antiguas de Europa". Pradales ha recordado que el Gobierno Vasco lleva "tiempo" trabajando para lograr el reconocimiento oficial del euskera en las instituciones de la UE.

Según ha explicado, se trata de "aplicar los principios fundacionales de la Unión a una petición de justicia lingüística que cuenta con un amplísimo respaldo social". "¿Cómo justificar ante la ciudadanía que una Unión Europea que se fundamenta en el principio de 'Unidos en la diversidad', imponga el principio de 'un Estado, una lengua'?", se ha preguntado.

Por ese motivo, ha asegurado que "ha llegado la hora de culminar un proceso que se está dilatando demasiado". "Ha llegado la hora de reforzar Europa y su diversidad; el euskera debe ser oficial en Europa", ha manifestado.