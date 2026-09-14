Pradales reclama "pisar el acelerador" para cumplir los acuerdos ante una legislatura española en "minutos de descuento"

El lehendakari, Imanol Pradales, ofrece declaraciones a los medios durante una rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno Vasco del nuevo curso político, a 27 de agosto de 2026, en San Sebastián, País Vasco (España)- Zabala - Europa Press

BILBAO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, destacará este proximo jueves en el Pleno de Política General, que se desarrollará en el en el Parlamento vasco, la necesidad de "pisar el acelerador" para que se cumplan los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez ante una legistatura en el Estado "en minutos de descuentos". Asimismo, pedirá "responsabilidad y altura de miras" a todo el arco parlamentario vasco para que Euskadi siga avanzando e incidirá en que hay que "evitar a toda costa" en el País Vasco el "todo vale de la política española".

Estas reflexiones forman parte de las líneas fundamentales que el Lehendakari, Imanol Pradales, desarrollará este próximo jueves en el pleno que dará inicio al nuevo curso político y que ya ha adelantado al Parlamento vasco.

Estas ideas se centran en seis apartados titulados "las nuevas tendencias del mundo: transformaciones, geopolítica y Europa"; "¿Cómo está hoy nuestro País?"; "la función y la actuación del Gobierno Vasco ante la situación que vivimos: compromisos y prioridades para el nuevo curso"; "Euskadi y las relaciones con el Estado" y, por último "el modelo vasco de desarrollo y la brújula humanista".

En el apartado relativo a Euskadi y las relaciones con el Estado, el Lehendakari califica de "preocupante" la "espiral de polarización y confrontación política que se observa del Ebro para abajo".

"La impresión es de enfrentamiento permanente, sin puentes para el diálogo o el acuerdo. Parece que en la política española todo vale para ganar la batalla del tuit o del titular", ha afirmado Pradales, que cree que se está "denigrando el debate, desprestigiando la política y dinamitando el entendimiento"

Pradales insistirá en que es un clima que en Euskadi hay que tratar de "evitar a toda costa" y ha afirmado que a ese "inaceptable" clima político se añaden "los problemas prácticos y concretos de gobernabilidad en el Estado español".

"PISAR EL ACELERADOR"

Pradales incidirá en que el Gobierno español no está cumpliendo todos los compromisos que ha firmado con Euskadi y, aunque reconoce que se han dado "pasos", advierte de que "quedan pendientes materias relevantes de la agenda bilateral y, muy especialmente, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika".

En este sentido, apunta que se entra "en los minutos de descuento de la legislatura" y destacará que "es necesario pisar el acelerador para dar cumplimiento a todos los acuerdos suscritos".

Pradales añade que su prioridad sigue siendo "preparar Euskadi para el futuro". "Nuestra obligación es, además, activar todas las fuerzas de nuestro pueblo para remar en la misma dirección y preparar juntos el futuro", apunta.

Por otra parte, Pradales, que abogará por actualizar la concepción del 'humanismo', afirma que se inicia un "curso político muy intenso, con una doble convocatoria electoral en el horizonte" y todavía "entre manos" numerosos retos, proyectos, iniciativas, programas y proyectos de ley.

Ante un clima político en Europa y en el Estado "confuso", el Lehendakari señalará este jueves que, ante esta situación, es momento de "aplicar y solicitar un ejercicio de responsabilidad y altura de miras a todo el arco parlamentario" para poder seguir "avanzando y mejorando en la senda de crecimiento, calidad de vida y justicia social".