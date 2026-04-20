Pradales reivindica los liderazgos "justos e igualitarios" frente a "autoritarismos basados en la masculinidad tóxica"

El lehendakari, Imanol Pradales - Diego Radamés - Europa Press

VITORIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha mostrado partidario de liderazgos "igualitarios, compartidos y justos" entre hombres y mujeres, frente a los "autoritarismos basados en una masculinidad tóxica" que, en el contexto global actual, amenazan "los valores cívicos y la democracia".

Pradales ha inaugurado este lunes, en Vitoria-Gasteiz, la jornada 'Hombres políticos por la igualdad. Experiencias y propuestas en un contexto global de involución antiigualitaria'.

En su intervención, el lehendakari ha reconocido que a pesar de los avances logrados en materia de igualdad entre sexos en los últimos años, "queda mucho por hacer".

En este sentido, y tras citar dos casos concretos de noticias sobre incorporaciones de mujeres a puestos de responsabilidad en la empresa y el deporte de alto nivel, ha señalado que "no es noticia, ni nos llama la atención que un hombre presida un Consejo de Administración de una gran empresa", por lo que tampoco debería ser noticia "que lo haga una mujer".

En la misma línea, ha indicado que "no es noticia, ni nos llama la atención, que un hombre entrene un equipo femenino profesional", por lo que "no debería ser noticia que una mujer entrene un equipo masculino de una gran liga Europea".

"PERSISTE LA DESIGUALDAD"

Pradales ha subrayado que en los ámbitos del liderazgo empresarial y deportivo, así como en muchos otros, "persiste la desigualdad". Según ha dicho, "los roles y actitudes que adoptamos los hombres en nuestro día a día, dentro y fuera de casa, tienen mucho que ver con esta realidad".

"Tenemos una enorme responsabilidad; y los hombres que tenemos responsabilidades políticas debemos ser especialmente conscientes de ello, porque tenemos capacidad de incidir en los espacios de decisión, y de crear referentes positivos", ha explicado.

El lehendakari se ha mostrado partidario de establecer "referentes de un liderazgo igualitario, compartido, y justo". En este sentido, ha aludido a una reflexión del lehendakari Juan José Ibarretxe, quien en su día afirmó que "la igualdad real y efectiva debe ser el proyecto político por excelencia".

Pradales ha manifestado que "el contexto global lo exige", dado que "los valores cívicos y la democracia están en riesgo, y cobran cada vez más fuerza los modelos de liderazgos autoritarios basados una masculinidad tóxica".

HOMBRES POLÍTICOS POR LA IGUALDAD

A su juicio, "para avanzar hacia una sociedad igualitaria, es importante contar con representantes políticos concienciados, formados y comprometidos". "Solo así plasmaremos este objetivo de país en cada decisión".

El lehendakari ha destacado que la creación de una red de hombres políticos a favor de la igualdad "pone un grano de arena más en la construcción, desde la política, de una sociedad más justa e igualitaria".