Pradales se reúne el día 1 con el coordinador europeo del Corredor Atlántico por la conexión ferroviaria Francia-España

El lehendakari, Imanol Pradales, interviene en el acto institucional - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, mantendrá el próximo 1 de diciembre en la ciudad francesa de Burdeos un encuentro estratégico con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, para evaluar la situación de la conexión ferroviaria Francia-España y la evolución del eje Burdeos-Hendaya-Gasteiz/Bilbao.

Será durante un viaje de dos días a Nueva Aquitania del Lehendakari, que liderará una misión empresarial y estratégica con el objetivo de apoyar a las firmas vascas en su conexión con los principales actores industriales de Nouvelle-Aquitaine.

Según ha destacado Lehendakaritza en un comunicado, esta misión "constituye un paso decisivo en el fortalecimiento de los vínculos económicos, tecnológicos e institucionales entre Euskadi y Nouvelle-Aquitaine".

En este sentido, ha subrayado que esta relación "no surge de manera aislada, sino que se apoya en el trabajo continuado desarrollado en el marco de la Eurorregión Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra, que ha impulsado en los últimos años proyectos compartidos, instrumentos de cooperación y un diálogo estable en ámbitos clave para ambos territorios". La misión da también continuidad al viaje comercial que la región francesa llevó a cabo en Euskadi en 2024.

Con este viaje, el Lehendakari persigue un doble objetivo: "liderar la misión empresarial apoyando a las firmas vascas en su conexión con los principales actores industriales de Nouvelle-Aquitaine; y avanzar en la cooperación estratégica en materia de conectividad ferroviaria, clave para la movilidad, la competitividad y la integración de Euskadi en los grandes proyectos europeos".

"La misión refuerza la posición de Euskadi como socio estratégico en innovación, industria avanzada y desarrollo transfronterizo", asegura el Gobierno Vasco.

AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La jornada del día 1 comenzará en Bidart con la visita a la empresa SophIA Genetics, referente en biotecnología, donde Imanol Pradales podrá conocer de primera mano los avances en investigación y desarrollo de esta firma.

Además, la delegación de Euskadi tendrá la oportunidad de analizar la experiencia de varios hospitales vascos que ya utilizan la plataforma creada por SophIA Genetics, lo que permitirá identificar nuevas posibles líneas de colaboración en el ámbito de la salud digital y la medicina de datos.

A continuación, se reunirá con los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Baiona, para analizar oportunidades de cooperación económica y tecnológica entre ambos territorios.

CORREDOR ATLÁNTICO

Tras estos encuentros, la delegación vasca se trasladará a Burdeos, donde el Lehendakari mantendrá un encuentro estratégico con el Coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch, junto al presidente de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset.

La reunión permitirá revisar la situación de la conexión ferroviaria entre Francia y España, la evolución del eje Burdeos-Hendaya-Gasteiz/Bilbao, y las soluciones inmediatas de transporte regional mientras se avanza hacia la alta velocidad.

Un día después, el 2 de diciembre, el Lehendakari participará en un foro institucional y empresarial que se celebrará en Burdeos. En este caso, está previsto un programa de encuentros B2B entre empresas vascas y aquitanas, así como a una mesa redonda sobre cooperativismo y cooperativas de trabajadores.

También se desarrollarán conferencias especializadas sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en los sectores de biosalud, aeroespacial y manufactura avanzada, con el objetivo de identificar proyectos conjuntos y nuevas oportunidades de innovación. La misión empresarial vasca, integrada por alrededor de 50 empresas de sectores como aeroespacial, máquina-herramienta, manufactura avanzada, biosalud y biotecnología, contará, asimismo, con la participación del consejero Mikel Jauregi, que desarrollará una agenda económica específica.

Además de su visita a la empresa aeronáutica Dassault, la delegación vasca llevará a cabo un extenso programa de visitas técnicas a compañías estratégicas de Nouvelle-Aquitaine, entre ellas Lauak (Hasparren), Akira Technologies (Baiona), IHU Liryc & Fineheart (Pessac), Ceva (Libourne) y Potez (Aire-sur-l'Adour). Estos encuentros permitirán "explorar sinergias sectoriales, reforzar las relaciones industriales y consolidar la cooperación empresarial transfronteriza".