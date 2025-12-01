Pradales y Rousset instarán a Bausch a "presionar" a Francia y España para acelerar la conexión del TAV

El Lehendakari, Imanol Pradales, en su visita a la empresa SophIA Genetics, en Bidart - JON RODRIGUEZ BILBAO-IREKIA

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, emplazarán este lunes al Coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch, a "convencer y presionar" a los Estados francés y español para que "aceleren la conexión" del Tren de Alta Velocidad (TAV) a ambos lados de la frontera.

Pradales ha realizado estas declaraciones en Bidart, primera parada de su viaje oficial de dos días Nueva Aquitania, donde ha visitado la empresa SophIA Genetics, referente en biotecnología, junto al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. La delegación vasca, que lidera el Lehendakari, está integrada por alrededor de 50 empresas del ámbito aeroespacial, máquina-herramienta y manufactura avanzada, así como del de biosalud y biotecnología.

Este lunes por la tarde, el jefe del Gobierno Vasco, junto a Rousset mantendrá en Burdeos un encuentro estratégico "relevante" con el coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch.

Imanol Pradales ha señalado que trasladarán a Bausch "la importancia" que tiene que puedan "convencer y presionar" a los Estados francés y español para que "aceleren la conexión" del TAV a ambos lados de la frontera.

También pondrán en su conocimiento cómo van los trabajos de la Y vasca, "la conectividad que requiere esta para que toda su funcionalidad sea óptima hacia el norte", con la conexión Hendaia-Dax-Burdeos, pero también "hacia el sur peninsular, con la conexión Gasteiz-Burgos-Madrid y, en su caso, Oporto".

"Queremos, no solo que conozca lo que desde la parte vasca o desde Nueva Aquitania se está haciendo por parte del presidente Rousset, sino saber qué gestiones está llevando a cabo el comisario y, en su caso, qué gestiones puede realizar él para que, tanto el Estado francés como el español, se muevan y agilicen esta infraestructura que es estratégica para el futuro económico de Euskadi, para Nueva Aquitania y también es para la propia Unión Europea", ha añadido.

Según ha precisado, no solo será importante para la movilidad de las personas, "sino también porque esos corredores ferroviarios van a ser muy importantes para nuestro desarrollo y para la defensa de Europa", ha añadido.

En esta cita se revisará la situación de la conexión ferroviaria entre Francia y España, la evolución del eje Burdeos-Hendaya-Gasteiz/Bilbao y las soluciones inmediatas de transporte regional mientras se avanza hacia la alta velocidad.

"UNA GRAN OPORTUNIDAD"

El Lehendakari ha destacado "la gran oportunidad" que supone este viaje, en el que le acompañan 50 empresas de diversos sectores, pero principalmente de aeronáutica, espacio, biotecnología, biociencias y maquina-herramienta, sectores que también son estratégicos en Nueva Aquitania, para profundizar en las relaciones y la cooperación.

En este sentido, ha recordado que en numerosas ocasiones ha subrayado que "la Euskadi global necesita hacer relaciones y servirse de las oportunidades que hay en el mundo, pero no solo eso". "Hasta ahora Euskadi ha hecho un largo recorrido en el proceso de internacionalización, eso es indudable, pero Euskadi tiene la oportunidad de jugar la partida a nivel mundial de otra manera, y creo que eso es lo que debemos hacer", ha indicado.

Aunque ahora se mantienen ya relaciones comerciales con el Estado francés, ha insistido en que estas se pueden "ampliar". "El francés es el primer mercado para Euskadi desde el punto de vista económico, por delante de Alemania, que hasta ahora era el primero y ha pasado a ser el segundo, y eso significa que Francia tiene una importancia económica", ha destacado, para recordar también su reciente viaje a París.

Imanol Pradales ha recalcado que la relación con Nueva Aquitania "es histórica" y están juntos la Eurorregión desde 2017. "Pero también tenemos necesidades y oportunidades con Occitania e Île de France, y lo que debemos hacer es profundizar en ello, porque seguramente hasta ahora no hemos aprovechado la cercanía, y eso es importante, porque estamos en el Eje Atlántico y necesitamos aliados, ya que eso nos daría la oportunidad de impulsar la Eurorregión y la Macrorregión", ha defendido.

EL EJE ATLÁNTICO

Esta mañana, el Lehendakari ha reivindicado en Bidart que los territorios que forman parte del denominado Eje Atlántico trabajen por convertirse en "protagonistas en la reindustrialización" de Europa, para lo que ha apelado a tener "una periferia fuerte", con un modelo europeo construido de "abajo a arriba, desde las naciones y territorios" que conforman la UE.

"Tenemos la ambición de darle un mayor ritmo al objetivo de impulsar la competitividad europea. Y queremos hacerlo desde el modelo europeo en el que creemos: de abajo arriba, desde las naciones y territorios que conformamos Europa, fomentando la conectividad, y la colaboración empresarial, científica y tecnológica en los sectores estratégicos de la nueva economía. Este es el objetivo de los encuentros que vamos a mantener durante estos días", ha subrayado.

La misión que lidera Imanol Pradales tiene como objetivo generar nuevas oportunidades de cooperación tecnológica e industrial con empresas y clústeres de Nouvelle-Aquitaine.

En su visita a la empresa SophIA Genetics, referente en biotecnología, la comitiva vasca ha podido conocer de la mano del CEO de la firma, Jurgi Camblong, los avances en investigación y desarrollo de esta firma.

SophIA Genetics es una compañía fundada en 2011 por un grupo de biólogos con la visión de responder a la creciente necesidad de soluciones frente a enfermedades de origen genético. Su plataforma tecnológica es referencia internacional en medicina basada en datos y está presente en 72 países del mundo, también en Euskadi, concretamente en los hospitales Donostia y Cruces, además de los equipos de investigación de IIS Biocruces.

Representantes de estos han podido compartir su experiencia en el uso de soluciones avanzadas de análisis genómico aplicadas al cáncer y a enfermedades hereditarias. Tras esta visita, el Lehendakari se ha reunido con miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Baiona para analizar oportunidades de cooperación económica y tecnológica entre ambos territorios.