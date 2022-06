Los Premios Fronteras del Conocimiento celebran el poder de la ciencia para hacer frente a desafíos como la pandemia

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ceremonia de la XIV edición de los Premios Fronteras del Conocimiento ha celebrado el poder de la ciencia y la cultura para afrontar con éxito los grandes desafíos globales del mundo actual, como la pandemia y la degradación del medio ambiente, según ha destacado el presidente de la Fundación BBVA y del Grupo BBVA, Carlos Torres Vila.

El acto, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ha reconocido a 14 líderes mundiales en investigación científica y creación artística. La ceremonia, copresidida por el presidente de la Fundación BBVA y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, ha contado con una intervención inaugural del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y con el discurso de clausura del Lehendakari Íñigo Urkullu.

"La ciencia es poderosa y nos ofrece la oportunidad de diseñar un futuro más solidario, justo y sostenible", ha recalcado por su parte la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, en su discurso.

En la ceremonia también ha participado una treintena de miembros de los jurados internacionales de las ocho categorías de los premios, procedentes de algunas de las principales universidades de Europa y Norteamérica.

La comunidad científica y de creación cultural española ha estado también representada por investigadores y académicos de medio centenar de instituciones, incluyendo los rectores de destacadas universidades de nuestro país, así como directores de centros de investigación y museos.

CAMINO HACIA LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Los galardonados en la categoría de Biología y Biomedicina, Katalin Karikó, Drew Weissman y Robert Langer, han reivindicado la importancia de la investigación básica como una apuesta a largo plazo, "imprescindible para sembrar las semillas de los grandes avances futuros y por tanto para afrontar con éxito los retos de la humanidad, aunque sus beneficios no sean inmediatos".

"Los testigos de hielo constituyen un medio asombroso para investigar los cambios climáticos y medioambientales de la Tierra, ya que registran todo lo que hay en la atmósfera y lo dejan congelado en el tiempo", ha explicado en su discurso Lonnie Thompson, galardonado junto a Ellen Mosley-Thompson en la categoría de Cambio Climático.

Ambos glaciólogos de la Universidad Estatal de Ohio han sido premiados por demostrar a través de sus estudios del deshielo de los glaciares que la rapidez del cambio climático actual no tiene precedentes.

El profesor Simon Levin, galardonado en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación junto a Lenore Fahrig y Steward Pickett, ha lanzado un mensaje similar sobre los avances de la ciencia frente a la otra "amenaza existencial" relacionada con el medio ambiente: la "galopante pérdida de biodiversidad".

El Premio Fronteras les ha reconocido por introducir en el estudio de los ecosistemas la dimensión del espacio físico, en el sentido del territorio y sus múltiples escalas, y tener en cuenta su papel para gestionar la interacción entre los sistemas humanos y naturales.

REDES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Los galardonados en las categorías de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, y de Ciencias Sociales han sido dos de los más relevantes estudiosos de las redes sociales y económicas: Matthew Jackson y Mark Granovetter -respectivamente-, ambos catedráticos de la Universidad de Stanford.

Las contribuciones premiadas de ambos científicos sociales han establecido, de manera independiente, una sustancial influencia entre el conjunto de relaciones personales y grupales que tienen los individuos, empresas e instituciones y su desempeño social y económico, en ámbitos como la carrera profesional, el nivel de renta o la dependencia financiera.

En la misma línea se ha expresado el profesor Granovetter, al sugerir que la economía clásica no valoraba en toda su dimensión los fundamentos sociales de la acción económica. "Me parecía que lo que no tenía suficientemente en cuenta era que toda la actividad económica está inmersa en redes de interacción social, lo que incluye interacciones más allá de las puramente económicas", ha dicho.

Los profesores Charles Fefferman, de la Universidad de Princeton, y Jean-François Le Gall, de la Universidad París-Saclay, han sido galardonados por sus contribuciones fundamentales a dos áreas de las matemáticas que ya han tenido aplicaciones en múltiples campos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El profesor Judea Pearl, galardonado en Tecnologías de la Información y la Comunicación por sus contribuciones pioneras a la Inteligencia Artificial, ha explicado en su discurso cómo los problemas que ha tratado de resolver para que una máquina sea capaz de pensar como un ser humano le han servido para comprender cómo funciona nuestro propio cerebro.

La arquitectura de los Premios Fronteras del Conocimiento sitúa en pie de igualdad estos siete ámbitos del conocimiento científico con la Música y la Ópera, categoría en la que el galardonado de esta XIV edición ha sido el compositor norteamericano Philip Glass.

En su discurso de aceptación, Glass ha destacado la importancia del galardón por reconocer "a personas que están vivas y trabajan y escriben sobre el mundo en que vivimos". Fue aprendiendo a escribir música cuando Glass, según ha relatado en la ceremonia, se percató de que algunas de las aptitudes que utilizaba para crear eran las mismas que necesitaba cuando estudiaba física o matemáticas.

La relación entre arte y ciencias es algo natural para el compositor, que ha unido en su obra dos mundos aparentemente lejanos interesándose por figuras como Einstein, Galileo, Kepler o Stephen Hawking, personalidades "que fueron muy radicales en su forma de vida y cambiaron el mundo en el que vivían".

URKULLU

El mensaje de clausura ha quedado en voz del Lehendakari, quien se ha dirigido a los galardonados para felicitarles y señalarles que con sus trabajos e investigaciones están "abriendo un horizonte de posibilidades y de soluciones futuras para un mundo en transformación".

"Un nuevo mundo que necesita afrontar con éxito tres grandes transformaciones en las que estamos inmersos globalmente:

Tecnológica-digital; Energética-medioambiental y Demográfico-social y sanitaria. Estas tres transiciones han estado muy presentes en esta edición y los trabajos científicos premiados van a ayudar a cambiar en positivo nuestra civilización, tal y como hoy la conocemos", ha dicho.

En este sentido, ha sostenido que ese conocimiento acabará materializándose en nuevas soluciones para la humanidad. "El objetivo de estos Premios es promover el conocimiento como bien común, sin fronteras. Este es el mejor instrumento para afrontar los desafíos de nuestro tiempo", ha aseverado.

"Nos sentimos orgullosos de que Bilbao, Bizkaia y Euskadi Basque Country, cunas de la Fundación, sean la base desde la que se presenta al mundo el reconocimiento de vuestro trabajo. Estamos orgullosos de que situéis a nuestro País en la frontera del conocimiento", ha agregado.

Asimismo, ha resaltado que Euskadi es un país que ha sabido reconvertirse sobre la base de la "ambición, la innovación y la visión global" y que no ha perdido la "ilusión por conocer, la curiosidad por saber y la ambición por crecer". "Esa búsqueda permanente del Desarrollo Humano Sostenible", ha precisado.

Finalmente, ha dado las gracias a la Fundación BBVA y al CSIC por la organización de este evento internacional "del conocimiento global". "Mi felicitación a las personas reconocidas con este Premio. Ustedes son un ejemplo de servicio a la humanidad. Gracias por alumbrarnos, acompañarnos y animarnos en este camino del conocimiento, la ciencia y la cultura", ha concluido.