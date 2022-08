Presentada solo una denuncia aunque el protocolo por presuntos pinchazos se ha activado en 5 casos en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha precisado que tan sólo se ha presentado una denuncia formal por presuntos pinchazos en las fiestas de Semana Grande de la ciudad, que comenzaron el pasado sábado, aunque se ha activado el protocolo en un total de cinco casos.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Goia, preguntado por los periodistas, ha hecho balance sobre los presuntos pinchazos registrados en las fiestas.

Según ha indicado, el último caso ha sido a un menor de edad en la playa de la Zurriola que, por el momento, no ha presentado denuncia formal. Sí que se ha activado el protocolo como en los otros cuatro casos que ha habido desde el pasado sábado, estos últimos a mujeres.

Goia ha recordado que el protocolo incluye atención sanitaria en el hospital, donde se hace análisis y se comprueba si ha existido pinchazo.

Además, ha señalado que hay otra denuncia por abuso sexual el pasado sabado cuando un varón sobre las cuatro de la mañana golpeó en las nalgas a una mujer en el Boulevard, que se ha saldado con un detenido.

El alcalde donostiarra ha lamentado que el balance es "negativo", porque que haya una sola denuncia lo es, aunque ha destacado que "en el caso del abuso sexual se ha saldado con una detención por lo que el dispositivo de Seguridad está bien desplegado".

Goia ha querido transmitir un mensaje a los jóvenes para "disfrutar de las fiestas pero con sensatez y respetando al prójimo", para que "luego no haya que lamentar disgustos". Además, a los presuntos autores de los pinchazos, que su comportamiento "no se acepta de ninguna manera y puede tener grandes consecuencias desde el punto de vista penal". "No es ninguna tontería", ha subrayado.