Presentadas más de 1.900 solicitudes al Plan de ayudas a la compra de Vehículos de Menos Emisiones en Euskadi

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas que el Ente Vasco de la Energía ha puesto en marcha para impulsar la introducción de vehículos de menos emisiones y avanzar en la descarbonización del sector transporte por carretera ha recibido ya 1.905 solicitudes para sustituir vehículos antiguos por otros de menos emisiones, lo que supone un 95% de los 2.000 turismos y furgonetas que el programa contempla sustituir con su dotación inicial de 5 millones de euros.

El Gobierno Vasco anunció recientemente que ha ampliado un mes el plazo de solicitudes del programa 'Menos Emisiones', que de esa forma permanecerá abierto hasta el 15 de octubre, con el fin de que las personas interesadas continúen tramitando los expedientes para acceder a esta iniciativa destinada a fomentar la adquisición de vehículos nuevos en sustitución de los más contaminantes.

En la fase inicial del programa se prevé sustituir 2.000 turismos y furgonetas por otras de mayor eficiencia y menos contaminantes, con lo que se evitarán emisiones que superarán las 24.000 toneladas de CO2, equivalentes a las producidas por 16.000 hogares.

Según datos del EVE, recogidos por Europa Press, de los expedientes presentados, 1.458 han obtenido ya un pronunciamiento favorable. De estos, 1.134 ya tienen su abono correspondiente.

De los pronunciamientos favorables para recabar la ayuda del EVE, 1.106 corresponden a vehículos de gasolina, 303 de GLP, 19 de autonomía extendida, 16 de gasóleo y 14 son híbridos enchufables.

Estas ayudas inciden en la descarbonización del transporte desde la neutralidad tecnológica. Por ello, se apoyan con hasta 3.500 euros actuaciones que sustituyan mediante vehículos de menos emisiones tanto turismos como furgonetas de tecnologías diversas como el GLP, el gas natural, el hidrógeno, la gasolina y el gasóleo, entre otras tecnologías, pero que cuenten con un nivel de emisiones de CO2 inferiores a los 125 g CO2/km para los coches y de 150 g CO2/km para las furgonetas.

En todos los casos, el achatarramiento del vehículo antiguo es imprescindible para hacer efectiva la renovación del parque de vehículos y recibir una subvención pública.

El precio de compra máximo admitido para los vehículos turismo es de 40.000 euros y 75.000 en el caso de aquellos de hidrógeno. Las furgonetas (para las que solo se han presentado 21 solicitudes de ayudas) no cuentan con límite alguno.