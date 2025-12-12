Los presupuestos de Bizkaia continúan su tramitación tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de la oposición

Archivo - Pleno en la Casa de Juntas de Gernika - JUNTAS DE BIZKAIA - Archivo

GERNIKA (BIZKAIA), 12 (EUROPA PRESS)

El proyecto de presupuestos forales para 2026 de Bizkaia continuará su tramitación parlamentaria tras rechazarse este viernes las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos de la oposición en el pleno celebrado por las Juntas Generales de Bizkaia, donde los dos partidos que conforman el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, cuentan con mayoría.

A partir de ahora se debatirán en Comisión las enmiendas parciales que han registrado los grupos junteros y después se procederá a la aprobación definitiva del proyecto en una próxima sesión plenaria, prevista para el próximo 29 de diciembre.

La Diputación de Bizkaia ha elaborado un proyecto de presupuestos para 2026 que se eleva a 11.320,3 millones de euros, un 6,19% más que este año, y de ellos 1.716,2 millones estarán destinados al disponible departamental, un 3,9% más. El área que mayor peso tiene es Acción Social con 767,2 millones, seguida de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, 250,7 millones, y Transportes, Movilidad y Turismo, con 221,3 millones.

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha defendido que las cuentas reflejan "una estrategia prudente pero con gran ambición, acorde con los objetivos sociales y económicos del territorio". Asimismo, ha agradecido la disposición de los grupos de la oposición en la negociación presupuestaria, en la que "no ha sido posible llegar a un acuerdo", aunque en el caso de Elkarrekin "hasta ayer a la noche" se estuvo "trabajando" para ello.

En la defensa de las enmiendas a la totalidad, el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha criticado que los presupuestos planteados "no son los que precisan" Bizkaia y su ciudadanía y ha acusado al Gobierno foral de "limitarse a gestionar una realidad como si fuera estática", dando "la espalda a asumir el liderazgo". También ha lamentado que "Sabin Etxea ha puesto un veto" a pactar con EH Bildu.

Por su parte, la portavoz del PP, Raquel González, ha lamentado la "falta de ambición" de las cuentas de la Diputación, a la que ha advertido de que "ignora el contexto real" de Bizkaia y "no diagnostica, no corrige y no proyecta soluciones", sino que, por el contrario, "en algunos problemas incluso empeora". Así ha remarcado que se necesita "valentía" y "visión estratégica".

La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha advertido de que el proyecto del Gobierno foral no es el presupuesto que "Bizkaia necesita" porque se ha optado por "gestionar lo de siempre". En este sentido, ha emplazado a la diputada general, Elixabete Etxanobe, a "atreverse a transformar lo que es necesario transformar".

Desde los grupos que integran el Gobierno foral, el portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, ha reivindicado que el presupuesto es "bueno" para Bizkaia y, tras afear a los grupos de la oposición que parece que "estén hablando de diferentes presupuestos", ha dicho a EH Bildu que tendrá que "explicar bien el por qué de su negativa" porque se refuerzan "las partidas destinadas a reforzar aquellos servicios y proyectos consensuados el año pasado" entre los partidos del Gobierno foral y la coalición soberanista.

El portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro, ha defendido que el proyecto de la Diputación es "solvente, responsable y orientado a futuro" y ha destacado que las cuentas se han negociado "con todos los grupos" con disposición de acuerdos "hasta última hora", si bien, ha subrayado "lo que no podíamos hacer es aceptar propuestas que nos parecían inviables, contradictorias o ya incluidas en los presupuestos".

