Previsiones meteorológicas del País Vasco para este lunes, día 16

Archivo - Costa de Bizkaia en una jornada soleada - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una mejora en el tiempo, aunque por la mañana la nubosidad será todavía abundante y no se descarta que se produzcan alguna débil precipitación en el norte.

Durante la tarde los cielos se irán despejando en el sur del territorio, mientras que en la mitad norte quedarán intervalos nubosos.

El viento soplará flojo variable por la mañana y tenderá a girar a norte-noreste durante la tarde. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso.