Previsiones meteorológicas del País vasco para mañana, día 7

BILBAO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de repunte de las temperaturas máximas, que será más acusado en las zonas del sur.

Mientras en la costa se quedarán por debajo de los 25 °C, en la mitad sur se podrán rondar los 30 °C de máxima. La nubosidad será variable, con predominio de las nubes medias y altas y un aumento de las nubes bajas durante la noche por la zona cantábrica.

Habrá una incipiente inestabilidad que se podría traducir en chubascos dispersos durante la segunda mitad del día. El viento soplará de componente este al comienzo e irá virando a componente norte durante la segunda mitad del día.