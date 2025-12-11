El primer Congreso de Emprendimiento Comercial de Euskadi reúne en Bilbao a más de 300 personas

Congreso de Emprendimiento Comercial de Euskadi 'Ekin Retail' en Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acoge este jueves el primer Congreso de Emprendimiento Comercial de Euskadi 'Ekin Retail', coorganizado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, a través de la sociedad municipal Bilbao Ekintza, y en el que paticiparán más de 300 personas.

Bajo el lema 'Un pasado que inspira. Un presente que reta. Un futuro que construimos', el Congreso pretende convertirse en "un punto de encuentro entre personas emprendedoras, entidades públicas y privadas, asociaciones, comercios y profesionales de Euskadi".

En el acto de apertura de Ekin Retail, la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo, Kontxi Claver, ha subrayado que, con esta iniciativa, "Bilbao se convierte en el corazón del emprendimiento comercial de Euskadi". El evento, ha señalado, "no es solo una jornada, es una declaración de intenciones: en Bilbao, en Euskadi, creemos en las personas que generan nuevos proyectos, personas que arriesgan, que innovan, que transforman nuestras calles y barrios en espacios vivos".

En función de los datos que ha aportado, la capital vizcaína cuenta en la actualidad con casi 4.000 comercios que es preciso "poner en valor, porque detrás de cada negocio hay una historia, un sueño y un esfuerzo que merecen ser escuchados y apoyados desde las instituciones".

La edil ha señalado que "emprender no siempre significa empezar desde cero", sino también "dar continuidad a lo que otras personas han construido". Por ello, prestar atención a las jubilaciones, a los traspasos, a las oportunidades de transmisión empresarial es "clave para que no se pierda ese valor acumulado, protegiendo nuestro tejido comercial y garantizando que la experiencia y la historia sigan vivas en manos de nuevas generaciones", ha dicho.

Por su parte, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha recalcado que su Departamento pretende que, "si alguien se plantea abrir un nuevo comercio o mejorar el que ya tiene, no deje de hacerlo por falta de apoyo". "También queremos que quien quiera emprender tenga en su cabeza el comercio como una vía posible y sólida", ha señalado.

Por ello, según ha explicado, el Congreso Ekin Retail "busca primero, concienciar sobre la importancia del comercio local en nuestras vidas. Segundo, que se vea el comercio de cercanía como una salida laboral, con sus dificultades y recompensas en ejemplos reales que puedan acercar su experiencia. Y, tercero, que los comerciantes presentes y futuros sepan que no están solos en este proceso, que van a contar con la administración para apoyarles, y acompañarles en el desarrollo de su negocio a través de ayudas directas, de formación, de programas específicos de transmisión empresarial y de asesoramiento".

Tras la apertura institucional, el encuentro ha acogido la conversación 'Mi tienda mi historia: claves para emprender', con Txema Pascual (Artepan) y Fernando Tarancón (Joker).

También se ha programado una mesa redonda sobre 'Emprender a tu manera: modelos y experiencias', con ejemplos de personas que "han empezado desde cero" (Asier Ortiz de Zarate, de Kick by Ortiz), de personas que han vivido un traspaso (Laura Inés Hunter, de Larralde), de franquicia (Amaia Ladislao, franquicia de Eroski), y de negocio familiar (Nora Zubiri, de Zubiri 1908).

El fundador y presidente de Zorraquino, Miguel Zorraquino, ha ofrecido una ponencia sobre las tendencias en el comercio del siglo XXI, y la mesa redonda 'Ecosistema emprendedor: aliados y herramientas' ha contado con la gerente de Dema, Isabel Muela, y la miembro de la Junta directiva de Garapen, Nerea Hormaetxe, junto a Idoia Lizeaga, del estudio taller Idoia Lizeaga Iturralde, y Nuria Barreiros, de JB Modas.

Después se ha desarrollado la ponencia 'Del click al mostrador', a cargo de Celestino Martínez, responsable de la consultora Actualiza Retail.

SESIÓN DE TARDE

En la sesión de tarde, el Congreso contará con la ponencia 'El diseño importa: el local y la experiencia', impartida por el fundador y director general de Flow, Jesús Cao.

La última mesa redonda tendrá como título 'Referentes locales: cuando el emprendimiento funciona' y contará con María Mora (La Manducateca), Nagore Ramos (Charamel), Begoña Rodríguez (Radio Rhin), Vanesa Orejuela (Esencia Centros Médico-Estéticos) y Cristina Múgica (directora de Competitividad y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia).

Antes del acto de clausura a cargo de Muxote Potolo Bat, habrá una tertulia con el título 'Historias detrás del mostrador', en la que conversarán Ander Lantarón (de Cabecita de Ajo), Lourdes Leoz (de Paragüería Leoz) y Pili Jiménez (de Muchas Telas).